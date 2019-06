“El miedo no es lo tuyo”, conmovedor mensaje de madre a Norberto

Chihuahua.- “Hijo tu eres muy inteligente y maduro. Siempre nos sorprendes con tu madurez estoy segura que Dios te tiene preparado algo maravilloso pues merecido lo tienes. Solo confía y sigue tus sueños no te detengas por nada jamás. El miedo no es lo tuyo. Te amo”, escribió Norelia Hernández a su hijo Norberto el día en que ocurrió el secuestro.

Se desconoce si las palabras fueron escritas en la página personal de Facebook del estudiante de 22 años antes o después de que la madre tuviera conocimiento del secuestro de su hijo, pero coincide con la fecha en la que inició la angustia de la familia originaria de Meoqui.

“El mensaje de una madre que no volverá a ver a su hijo. D.E.P. Norberto Ronquillo Hernández”, se lee al pie de la publicación que se difunde en estos momentos en redes sociales, y al que acompañan numerosas manifestaciones de consuelo para los familiares del joven chihuahuense secuestrado en la ciudad de México la noche del martes 4 de junio y cuyo cuerpo se localizó esta mañana en la delegación Xochimilco.

Tras la noticia de que su hijo había sido plagiado, y la exigencia del pago de un rescate por parte de los secuestradores, Norelia Hernández se trasladó a la Ciudad de México, en donde encabezó las concentraciones masivas, misas y diligencias que a lo largo de los últimos cinco días se realizaron exigiendo a las autoridades acciones para dar con el paradero de Norberto.

“Recen por los secuestradores de mi hijo, mándenles bendiciones para que Dios nuestro señor entre en sus corazones y se los agrande y me digan dónde está mi hijo”, clamó durante una manifestación el viernes 7 de junio para exigir su liberación.

Pero la súplica no fue escuchada por los plagiarios. Las autoridades informan que mantienen líneas de investigación para dar con los responsables.