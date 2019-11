“No hay estrategia real para combatir el delito de plagio”

Chihuahua.- La presidenta de la Comisión de Justicia en el Congreso del Estado, Marisela Sáenz Moriel declaró que desafortunadamente no hay una estrategia real para combatir los delitos graves como el secuestro, el cual hasta hace unos años estaba erradicado en Chihuahua.

“Nuestro estado paradójicamente tiene el mejor grupo antisecuestros del país, pero realmente esto es consecuencia de la falta de estrategia en materia de seguridad, hemos pedido al fiscal y al comisionado estatal insistentemente que nos digan cuál es su estrategia, pero hasta ahorita no la hemos visto”, puntualizó la diputada.

La también integrante de la Comisión de Seguridad y Protección Civil, lamentó que mientras la organización “Alto al Secuestro” desde el centro del país, documentó cinco casos de secuestro el pasado mes de octubre, la Fiscalía de Chihuahua reportó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que no hubo un solo incidente.

“Cómo no hay estrategia de seguridad, la consecuencia es que se disparen los delitos de alto impacto o vuelvan a surgir, nosotros realmente no hemos visto la estrategia, eso permite o le da oportunidad a los delincuentes el creer que no van a ser detenidos y empiezan a hacer otros delitos de mayor gravedad. Los titulares de las dependencias de seguridad pública, llámese el fiscal General, César Peniche y el comisionado Óscar Aparicio, no han dado resultados a los chihuahuenses y por eso vemos que nuestro estado es un caos en esta materia, hay lamentablemente homicidios de niños, de mujeres, masacres, es decir, lo que no se había visto antes como vehículos quemados, cosas que van más allá de lo que la sociedad pudiera soportar es casi terrorismo”, subrayó.