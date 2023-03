2022, entre feminicidios y mutiladas

Chihuahua, Chih.- Más de 30 feminicidios en dos años, 14 casos de mujeres mutiladas y desmembradas del 2021 al 2023, 16 mil casos de violencia familiar en lo que va de la presente administración gubernamental y 38 abusos sexuales perpetuados por docentes son algunas de las estadísticas de la violencia que viven las mujeres en el estado de Chihuahua; así lo dio a conocer Wendy Paola Chávez, titular de la Fiscalía Especializada en atención de mujeres víctimas del delito por razones de género y a la familia, (FEM).

De acuerdo con las cifras, durante el 2022 se registraron un total de 36 feminicidios de los cuales, de acuerdo con la FEM, 24 ya cuentan con un proceso iniciado; es decir, que ya se tiene identificado a un presunto responsable.

“De esos 36, 24 ya se encuentran con un proceso judicial; otros están cerrados por la muerte de las personas imputadas y el resto se continua en proceso de investigación”, externó Wendy.

Estos, no fueron los únicos asesinatos cometidos en contra de mujeres en este mismo periodo, ya que además se registraron otros más de 300 homicidios dolosos en contra de este sector de la población.

Así mismo, en lo que va de este este 2023, han matado ya, a más de 20 mujeres. De estos hechos, sólo cuatro fueron catalogados como feminicidio.

Otras de los actos de violencia que han impactado a la sociedad, han sido aquellos en los que las mujeres han sido mutiladas y/o desmembradas. El 10 de noviembre del año pasado, fueron localizadas las piernas de una persona del sexo femenino en un camino que conduce al Parque El Rejón y un mes y medio después, su cabeza fue localizada por las autoridades.

Elementos de la Fiscalía determinaron a los días que la causa de muerte, había sido por decapitación y que la víctima había sido identificada como Mónica Estela y que ella tenía dos meses de embarazo.

Por este suceso, fueron detenidos Melissa M. R. y Raúl F. V., quienes actualmente se encuentran en prisión preventiva por el delito de feminicidio; posteriormente, se detuvo a un tercer implicado en el caso (Julián Ricardo L. L.), por los delitos de feminicidio y falsedad ante la autoridad.

Pero este no fue el único hecho de esa magnitud, pues en total suman 14 más en el lapso de enero del 2021 a febrero del 2023; ocho ocurridos en Ciudad Juárez, cinco en Chihuahua capital y uno en Guachochi.

“Los temas que nosotros vemos aquí, por más leve que parezca no lo son; pero estos van desde un caso de violencia familiar hasta un feminicidio y al estar aquí comienzas a empatizar a tener más apego y consciencia de las situaciones que se ven y sobre todo a no minimizar nada”, dijo la funcionaria estatal.

Otro de los sucesos que afectó y lastimó no sólo a Chihuahua sino a todo el país fue el caso de Camila, la niña de siete años que fue raptada afuera de su casa mientras jugaba por un conductor de Uber.

Esto ocurrió en octubre del 2018 y tres días después, justo el 27 de ese mismo mes fue localizado el cuerpo de la pequeña con signos de violencia y de agresión sexual.

“Es imposible que uno no se afecte por esta situación y nosotros hemos buscado herramientas que nos protejan también a nosotras para dar una atención integral y sin que haya afectaciones psicosociales; la contención que hay entre el propio personal y la empatía me ha ayudado mucho y justo el caso de Camila fue uno de los tantos que más nos afectó tuvimos que acceder a una intervención psicosocial para tratar de minimizar los impactos y también fue positivo el no sentirme sola”.

Tras esto, se dictó una sentencia de 115 años de prisión contra Juan Manuel Villalobos González, por el asesinato y violación de la niña Seiny Camila C.

La violencia de la que más casos existen, es la violencia familiar y en lo que va de la administración, esta instancia ha recibido 16 mil casos.

“Esos son las cifras registradas pero también sabemos que hay muchas otras más en las que no se realiza una denuncia formal”.

A la lista, se suman además, los 38 casos de abuso sexual por parte de docentes entre el 2022 y este año.

Según las estadísticas dadas por la Fiscalía, en el 2023 se imputaron a 33 educadores por el delito de abuso sexual en el 2022 y tres en este año; 10 por violación en ese mismo periodo, nueve por hostigamiento sexual, cuatro por atentar contra la intimidad y uno por estrupo.

Apenas el pasado tres de marzo, un profesor de secundaria que estaba acusado de abuso sexual por 18 estudiantes fue puesto en libertad ya que el juez consideró ilegal su detención.

Estos no son las únicas violencias puesto que existen también, la violencia laboral, psicológica, económica, sexual entre otras.

De igual manera, están los casos de desaparición de mujeres y niñas en los que se encuentran: el de Marybell Valenzuela quien cuenta con reporte de ausencia desde el 15 de abril del año pasado; el de Alondra en el 2017; el de Alexa Itzel quien fue raptada por Pablo Gerardo M.G., y de quien tampoco se sabe nada.

Aunque la situación es complicada para las mujeres del estado de Chihuahua; Wendy Chávez ha tratado desde el inicio de su gestión dar lo mejor de sí y luchar porque la justicia llegue a las víctimas.

"El hecho de que yo esté en la Fiscalía de Mujeres, me ha obligado a tener más consciencia de la situación de violencia que sufrimos y eso me genera una obligación más profunda de lo que debe hacerse desde aquí para proteger a las mujeres y niñas", dijo la titular de la FEM.