'2023, un año de aprendizaje y esfuerzo'

Este 2023 fue el año en que se dejó atrás la sombra de la pandemia de Covid; un año de aprendizajes y nuevos esfuerzos, consideraron diversas personas entrevistadas en relación con el año que se fue y el que viene, particularmente sus propósitos en éste último.

Para el año que viene, 2024, la gente espera mayor empatía, solidaridad, trabajo y una mejor economía, de acuerdo con el sondeo realizado por El Diario en la víspera del nuevo año.

Andrea Zamora, de Ciudad de México, 21 años, estudiante de Negocios Internacionales: “Espero que este 2024 venga con mucha salud, nuevos proyectos, desarrollar nuevas habilidades y talentos. Sobre todo crecer como persona en esta edad tan crucial para el desarrollo. A todas las personas deseo que tengamos amor y empatía, que tengamos paciencia entre la gente, sobre todo en la ciudad que hay mucha hostilidad y hay mucha gente. Si aprendemos a tratar como nos gustaría ser tratados las cosas nos irían mejor”.

Mario Muñoz, 70 años, pensionado: “Apenas en este 2023 regresé a México, yo viví en Estados Unidos y ahora regresé para quedarme aquí. Esto va a ser lo que espero para 2024 quedarme aquí definitivamente, arreglar mi pensión y descansar. Espero que en el próximo año me visiten mis familiares desde Houston, Texas. A los chihuahuenses un feliz año, y que venga lo mejor en esta ciudad tan bonita.

Sabina, artesana originaria de Puebla: “Hay que seguir trabajando, este año 2023 hubo poca venta, pero ojalá que el año que viene esté mejor. A la gente les deseo que se cumplen sus propósitos y que compren más artesanías”.

Edgar Martínez, 23 años, comerciante y estudiante de ingeniería: “Este año nos fue bien, pero las ventas no como uno las espera, estuvo muy calmado, no hubo muy buena economía en la ciudad. Para el 2024 espero que se levanten las ventas y más prosperidad en mi negocio y seguir con mis estudios. A todos que no se desanimen y que nos vaya bien a todos.

Alejandro Pérez, 42, escolta: “Hace un mes que yo cambié de trabajo y me ha ido muy bien, entonces estoy cerrando el año muy bien y espero que eso siga la racha en el trabajo. Con la familia todo muy bien, se ha ido acomodando. Ahorita yo ando en bicicleta, ya tengo tres años y lo recomiendo como propósito y para todo el año, el deporte es la mejor medicina. Afortunadamente en Chihuahua nos ha ido bien y no queda de otra que portarnos bien para que así sigan las cosas”.