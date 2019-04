27 muertes relacionadas con padecimientos mentales

Chihuahua.- Un total de 27 muertes relacionadas con problemas mentales se han registrado del primero de enero al 9 de abril del 2019, según las estadísticas de mortandad generada por la Secretaría de Salud del Estado, donde se destaca el deceso de 16 por alzheimer, 9 por demencia y dos por esquizofrenia. Sin embargo de acuerdo a expertos dichos padecimientos no son la causa directa de muerte, si no que esto obedece a factores que deterioran la salud del paciente.



El psicólogo Ricardo Carrillo Franco, quien es miembro del Colegio de Psicólogos de Chihuahua, comentó que las enfermedades mentales por si misma no son causa de muerte, pero si deriva a que por falta de cuidado demerite la salud del paciente.



Agregó que el fallecimiento de personas con problemas de esquizofrenia, demencia y alzheimer, se da por el abandono de sus familiares, por lo que en el exilio consumen alimentos no adecuados, por lo que ocasiona otro tipo de enfermedades, a diferencia de los trastornos mentales que se da por consumo de sustancias psicoactivas, estos si causan la muerte.



“Me parece errónea, que se catalogue estás enfermedades como causa de muerte de las personas, cuando la realidad es que por otro tipo de padecimientos el motivo del deceso”, aclaró el psicólogo.



Asimismo dijo que las personas con esquizofrenia tienen alucinaciones, delirios de persecución, dicen que escuchan voces en su cabeza, por lo que es difícil convivir con ellos, motivo por el cuál los familiares al no contar con recursos emocionales o económicos, deciden abrir la puerta para que se vayan.



En este sentido recalcó, la mayoría de las personas que se encuentran en la ciudad como vagabundos, tienen este problema, están en otra realidad y el permanecer en el núcleo familiar, sólo lograrían enfermar a los demás miembros.



Finalmente señaló que las enfermedades y trastornos mentales va en aumento, esto es producto por las sustancias psicóticas que se consumen, además de los antecedentes familiares con este tipo de padecimientos, aseguró que el estado y el país no está preparado para atender la demanda.