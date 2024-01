A falta de empleo, hace su lucha con la venta de burritos

Denisse Acosta/El Diario

Chihuahua, Chih.- Con más de 25 años dedicado a vender comida, Ramón Chávez Rodríguez, un adulto mayor busca conseguir el sustento diario con la venta de burritos, que transporta en un carrito del mandado.

Ramón ofrece burritos de frijoles, papas en salsa verde, asado, huevo con chorizo, rajas y chicharrón de 8 de la mañana a 1 de la tarde a espaldas de la Catedral en la calle 4ª de lunes a sábado.

“Los burritos son hechos por mi esposa, ella los hace y yo salgo a venderlos en mi carrito”, expresó orgulloso.

Sin ningún apoyo del gobierno, don Ramón debe enfrentarse continuamente a los diversos cambios de temperatura “hay días que debido al frío la venta está muy calmada y tengo que desplazarme a otras calles para lograr vender todos mis burritos”.

Al ser originarios de la Sierra Tarahumara, Ramón y su familia emigraron a la capital en busca de un mejor futuro.

“En la sierra hay mucha escasez de trabajo, comenzamos a tener diversos problemas y yo quería como todo padre un mejor futuro para mis hijos”.

“Debido a la falta de papeles, no conseguía trabajo”, comparte, tras agregar que “está muy difícil la situación hoy en día, nosotros pagamos renta y transporte, pero no me quejo, gracias a esto logré sacar a mi familia adelante”.

