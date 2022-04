A favor presidenta del TSJ de terminar con la ‘endogamia’ en Poder Judicial

/ Magistrada Presidenta Myriam Hernández

Chihuahua.- Luego de que el diputado Mario Vázquez llamada a evitar práctica ‘endogámicas’ en la elección de magistraturas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la presidenta del Poder Judicial, magistrada Myriam Hernández comentó que se están tomando medidas para evitar herencia de plazas y nepotismo al interior de la estructura laboral.

Dentro de las reformas que Congreso propone, es la incorporación de profesionales externos del Poder Judicial para conformar las ternas de aspirantes a las diferentes magistraturas que estarán vacantes en los próximos meses.

“La propuesta no es nueva, ustedes recordarán que el proceso de elección de una servidora fue en esos mismos términos, hubo compañeros del exterior y la misma cantidad de externos, es un ejercicio que se ha venido realizando y consideramos que es bueno porque viene y refresca la visión del Poder Judicial, las opiniones de personas del exterior fortalecen mucho lo que estamos haciendo hacia adentro”.

La presidenta fue clara en señalar que no se le puede negar el derecho de aspiración a una carrera judicial a nadie, independiente de ser familiar directo o indirecto de personas con cargos en el Tribunal.

“Absolutamente todos tenemos derecho a aspirar, no quiere decir que porque sean hijos o no, no tengan derecho, no es una práctica el estar heredando plazas y hay una nueva norma y nueva regulación que nos impide estar trayendo familiares al Poder Judicial”, insistió.

También justificó la presencia de familiares en diferentes áreas, e incluso los casos de magistrados con familiares directos como hijos ocupando cargos hasta de jueces, y que laboran en otras áreas de la institución.

“Se ha venido criticando todos los años, pero el Poder Judicial somos una familia porque convivimos demasiado tiempo y de esa convivencia han nacido relaciones personales y familiares, pero no quiere decir que se esté beneficiando a un familiar directo u otro”, concluyó.

