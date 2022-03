A gritos, se reclaman diferencias entre socios de Canaco

Francisco López/El Diario Francisco López/El Diario

Chihuahua, Chih.- El vicepresidente de Secciones Especializadas de Canaco, Humberto Ortega se enfrascó en una discusión con el aspirante a presidir la Cámara de Comercio, Fernando Mares y con Ramón Serna, uno de sus simpatizantes, durante una manifestación para pedir piso parejo en el proceso se elección.

Luego de que Mares Delgado dijo que no lo habían dejado presentar su plan de trabajo ante Secciones Especializadas, el vicepresidente pido su réplica, lo cual no gustó en un principio a Ramón Serna, quien le dijo que no era su rueda de prensa.

Ambos manotearon luego de que Serna lo señalará en el pecho, a lo que el vicepresidente le gritó que no lo tocara y empezó el reclamo entre ambos a voz alzada.

Otros simpatizantes de Fernando Mares reclamaron la intervención del vicepresidente e insistieron que nunca le habían solicitado hablar ante los grupos de las Secciones Especializadas.

Al respecto, Fernando Mares dijo que oficialmente ni había solicitado los foros porque no era candidato aún, pero cuestionaron que el otro aspirante, Omar Armendáriz si lo había hecho.

Simpatizantes indicaron que desde el Consejo actual se promueve que no hay más candidato que Omar Armendáriz, actual vicepresidente.

También le cuestionaron al vicepresidente de Secciones Especializadas el por qué se habían aumentado las cuotas en el marco del proceso electoral evitando con ello, más afiliación, y solo respondió que eso no era de su incumbencia, de su área.

Fernando Mares y sus simpatizantes indicaron que no iba a pelear solo a pedir el piso parejo en el proceso de elección y lamentaron la provocación del vicepresidente Humberto Ortega.