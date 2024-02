A inicios de marzo, convocatoria por presidencia de la CEDH

Chihuahua. – A principios de marzo el Congreso del Estado emitirá la convocatoria para presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de acuerdo a lo que acordó hoy por unanimidad la Junta de Coordinación Política (JUCOPO).

La presidenta del Poder Legislativo, Adriana Terrazas, informó que el Congreso examinará con cuidado los perfiles y el proceso a publicar en los principales medios de comunicación y difundirse entre las organizaciones sociales representativas de los distintos sectores de la sociedad, así como entre los organismos públicos y privados promotores o defensores de los derechos humanos.

La Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, establece como requisitos mínimos el ser ciudadano mexicano por nacimiento; no haber ocupado ni ocupar puestos de dirección de partidos u organismos políticos en los últimos 5 años; buena reputación y no haber sido condenado por homicidio doloso; acreditar 5 años de experiencia en el área de Derechos Humanos así como tener estudios de Licenciatura además de no ser persona deudora alimentaria morosa.

La ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, establece que “La Junta de Coordinación Parlamentaria, invitará a participar a la ciudadanía a través de convocatoria que se publicará en los medios de comunicación, la cual contendrá las bases generales, el lugar y fecha de la recepción de las solicitudes que propondrán a los candidatos para ocupar el cargo o, en su caso, la reelección de los consejeros.”

“Se votó y se realizó un acuerdo político con la finalidad de promover la participación ciudadana y se busca que participen las universidades públicas y a las organizaciones civiles a fin de no limitar la elección a la realización de un examen”, declaró Terrazas Porras.

La convocatoria se publicará a principios de marzo en el periódico oficial del Estado para dar inicio con la primera etapa. El nuevo o la nueva titular rendirá protesta el 15 de abril de 2024 y ocupará el cargo durante cinco años.

César Lozano T. / clozano@diarioch.com.mx