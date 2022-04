A los chihuahuenses no les interesa la revocación: Maru

Juan Alanís/El Diario

Chihuahua, Chih.- La gobernadora Maru Campos Galván, señaló que los chihuahuenses mostraron no tener interés en la revocación de mandato al registrarse en el estado una baja participación.

Destacó que en todo el país se presentó poca participación, más en el norte y en Chihuahua.

"Yo ni fui a votar... a mí no me interesa y a los chihuahuenses no les interesa", manifestó la mandataria.

De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional Electoral (INE) se registró un 11.84 por ciento de participación ciudadana en la entidad