A mí que me ayuden con trabajo: César

Silvestre Juárez/El Diario

Chihuahua.- Avenidas como Juárez, Venustiano Carranza, Tecnológico y Universidad en sus distintos cruceros e intersecciones se han llenado en recientes semanas de artistas callejeros y pedigüeños, un fenómeno que no era tan común en la ciudad, al menos en el sector Centro, pero que la crisis económica ha multiplicado. No obstante para algunas personas esto resulta peligroso tanto para quienes se exponen entre los vehículos como para los conductores.

Desde inicios de la pandemia y con la ola de despidos y suspensión de clases presenciales este fenómeno incrementó, sobre todo en jóvenes e incluso niños en los cruceros de la periferia de la ciudad, sin embargo la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (Ppnna), ha mantenido barridos y operativos para detectar a menores en estas circunstancias para apoyarlos con programas sociales, que este 2021 se llevaron incluso a calles como Sicomoro y Tecnológico.

No obstante quienes permanecen en estos lugares son personas mayores de edad, algunos con discapacidad, otros con problemáticas como adicciones y sin hogar, así como artistas callejeros que encuentran en las calles un escenario idóneo para mantener su actividad, pues incluso personas trabajadoras de circos se sumaron a esta actividad informal.

Por su parte algunos automovilistas como César Hernández, quien es discapacitado pues no cuenta con una pierna, señaló que el mejor apoyo, más allá de dar una moneda, es generar condiciones de trabajo para personas en esta condición.

“A mí como discapacitado como me puedes ayudar es con trabajo, yo tengo un taller de tapicería, tengo mis carros y mis aparatos. A mí no me dan de comer, yo me lo gano”, apuntó.

Por su parte algunos otros automovilistas señalaron que es peligroso que estas personas se atraviesen por los carriles pues podrían provocar un accidente donde todos salen perjudicados.

Mientras que quienes piden han señalado que esta actividad es el último recurso que han encontrado ante la falta de oportunidades laborales y la crisis económica que se atraviesa.