“A mis clientes, no les puedo fallar”

Tres de la mañana e inicia el día para Víctor. Se levanta y para “despertar bien” lava su cara y manos con agua fría, luego se dirige a la cocina, donde con su celular pone música. Unas cumbias, pero en volumen bajito para no despertar a su mujer que aun duerme. Luego se prepara un café, bien cargado. Llena las ollas con agua y en lo que se calientan, prepara los ingredientes y ahora sí, viene lo bueno.

“Desde hace mas de 20 años me dedico a vender comida en el centro y es algo que no tiene idea como disfruto, además de que soy la segunda generación en mi familia que se dedica a esto”, asegura Víctor Silva, de 48 años de edad.

Hace muchos años empezó con la venta de burritos, avena, champurrado y café que va ofreciendo a la gente que camina por el centro de la ciudad.

“¿De qué tiene burritos?” preguntó un hombre joven vestido de traje.

“Buenos días mi jefe. Traigo de asado en rojo, verde, chicharrón, discada, costillita, mole, frijolitos. ¿Qué le ponemos?”.

“¿De qué me dijo?”.

“Si como no mi jefe. Traigo de asado en rojo, verde, chicharrón, discada, costillita, mole, frijolitos”

“Deme dos de lo primero que dijo”.

“Salen dos de asado con todo gusto”.

El hombre se retiro y ni gracias dio, pero eso no incomodó al alegre vendedor que calzaba tenis blancos con una franja en color rojo, muy combinados con su cachucha, la cual en varias ocasiones el viento le quiso arrebatar, pero con una mano detenía y con la otra jalaba fuertemente el triciclo, y como no, si en ese vehículo transporta las hieleras azules con los burritos “para que se conserven calientitos” y los termos naranjas con avena, champurrado y café hirviendo.

“Antes me levantaba a las dos de la mañana, pero ya no, ya agarré experiencia y rapidez y ya me levanto una horita más tarde. A las tres empiezo a hacer la avena, el champurrado y todo lo que me toca a mí, y ya para las cinco de la mañana, que termino yo, entonces se levanta mi esposa y empieza con lo de los burritos y entonces me aprovecho para echarme un sueñito más y como a las 7 y media, amonoooos, a vender”, platicó Víctor.

“Señor ¿trae avena? Es que no quiero algo tan dulce”

“Si como no señito. Aquí tiene”

“Gracias. Dios lo bendiga”.

“Gracias a usted señora. Igualmente”

La señora de edad adulta, saco una pastilla de su bolsa y se la tomo junto con su avena.

“Me tocan muchos clientes que, así como la señora, se toman sus medicinas con mi avena. Otros me están esperando con los burritos para desayunar. Por eso yo, llueve, truene, relampaguee o haga mucho aire como ahorita, aquí me tiene vendiendo. Siento un compromiso muy fuerte con mi clientela y no les puedo fallar”.

Comentó que ya en ocasiones anteriores intento trabajar en una empresa establecida, pero no se sintió agusto y mejor regreso a vender burritos, además es más cómodo, anda libre, y lo que le pagan en un empleo fijo, ahí lo obtiene en un día, que generalmente termina a las dos de la tarde o antes, si se le termina el producto.

“Mi esposa es también bien chambeadora y vende cosas y se metió a un curso de pasteles y carpintería. Me dice que invirtamos en algo así, pero yo la verdad la pienso. Es que esto es lo que me gusta y de aquí pude sacar adelante a mis hijos que ya están grandes, pero pues haber, Dios dirá”.

Una cuadra más adelante estaban unas personas que le hacían señas con la mano para que se acercara a venderles comida.

“Mire allá me están hablando. Hasta luego, ay que darle a la chamba”.

Se subió a su triciclo y sonriente avanzo pedaleando hacia sus clientes.

