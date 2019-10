A partir del 10 de octubre entregan becas académicas del Municipio

Chihuahua.- El director de Desarrollo Humano y Educación, Marco Antonio Bonilla Mendoza, informó que a partir del 10 de octubre, los beneficiarios de las becas académicas y de transporte podrán cobrar la segunda parte que les corresponde.

Aclaró que aquellas personas que no pudieron ir por su beneficio en mayo, podrán cobrar el 100 por ciento de la beca total, que será un plazo hasta el 10 de noviembre de este año, que podrán hacerlo en las sucursales bancarias de Scotiabank.

Aclaró que quienes no acudan a cobrar su parte de la beca o la total, ya no podrá tener este beneficio, por lo que en caso de tener algún contratiempo, favor de comunicarse a las oficinas de la dependencia a la que pertenece o acudir a las instalaciones en Calle Ojinaga y Tercera, colonia Centro.