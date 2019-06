A sangre fría, después de asesinar a los Romero se fueron a comer tortas

Chihuahua.- El enfermero Jorge Alberto C. A. salió de la escena del crimen pasadas las 22:30 horas, llegó a un negocio de tortas para comer con su hijo y esposa, y se dirigió a una clínica del IMSS en El Saucito, donde ya lo esperaban para entregarles 2 mil 500 dolares.

El analisis de las cámaras de seguridad del fraccinamiento donde se presentó el crimen, de varios negocios y de la Dirección de Seguridad Pública, establecen rutas del vehículo Audi color café, y los puntos a los que llegó la unidad, siendo uno de estos el negocio de comida al que llegaron a cenar y a la clínica donde los esperaban para pagarle.

Un testigo dentro del caso mencionó que conoce al imputado y que este formó un grupo de WhatsApp con varias personas a las que les ofreció una plaza segura en el IMSS con un sueldo de 30 mil pesos mensuales, pero debían pagar 30 mil pesos en efectivo.

Jorge comenzó a tener reuniones con varias gentes y les indicaba que había plazas de 50 mil hasta 100 mil pesos.

El testigo recababa el dinero para entregarlo a Jorge Alberto, quien mantenía reuniones con toda la gente a quienes también les daba indicasiones e información sobre supuestos cursos que debían tener pero que nunca cumplió.

El 28 de junio les indicó que iban a ingresar de tres en tres para no evitar sospechas en el IMSS, pero dos mujeres no le creyeron y exigieron su dinero.

El viernes 29 de junio que se cometió el crimen de la familia Romero, citó al testigo y a otra persona y los ingresó por detrás de la clínica del hospital donde estaba el jefe de Recursos Humanos y le entregaron 2 mil 500 dólares al enfermero.

El testigo refiere que llegó en un auto Audi color café con su esposa y su hijo, y notó que Jorge estaba muy ansioso.

El salir del fraccionamiento la vestimenta del enfermero y de su esposa era de color claro, pero al llegar a la clínica vestían con color oscuro.