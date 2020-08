A sus 73 años, Moisés sigue con su negocio de venta de alimentos regionales

El Diario

Moisés Quezada, adulto mayor de 73 años, se dedica desde hace años a la venta de productos regionales, esto es cien por ciento chihuahuenses, que transporta desde distintos municipios del estado y zonas rurales en su camioneta, la cual también habilita como exhibidor en un transitado cruce de esta ciudad capital.

Aunque el señor Moisés, abuelo de 8 nietos, dice sentirse ya cansado, asegura que es la necesidad la que lo empuja a continuar, sobre todo en estos tiempos de pandemia, cuando las ventas se han venido abajo.

"Tengo 15 años en este negocio y antes yo repartía en mi troca, pero desde hace cuatro años me instalo aquí. Pero no crea, ahora que no sale la gente está bajo, pero lo que más nos afectó fue que ya no llegan de Estados Unidos. Mucha gente llegaba de paso y se llevaba su carne seca y varios quesos. Eso es lo que falta", platicó.

El adulto mayor comentó que algunos de sus nietos lo apoyan para trasladar su producto, pues dice que ya no puede conducir muy bien en carretera; sin embargo, además de este ingreso por su trabajo en la venta y comercio solo recibe una beca del Gobierno federal.

Quezada se instala con una pequeña lona, sus rejas y hieleras donde vende crema, requesón, asaderos, miel, carne seca y huevo orgánico, todos productos regionales, desde las doce del día y "hasta que el cuerpo aguante", en la esquina de las calles Cuarta y Pablo Meoqui, en la colonia Santa Rosa.