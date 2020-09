A un año, y aún no le paga el Gobierno

Chihuahua.- Tras publicar el retraso del pago de un concierto realizado el pasado mes de septiembre de 2019, personal de la Secretaría de Cultura del Estado le prometieron al músico de origen raramuri Romeyno Gutiérrez que se cubrirá el adeudo, mientras que la titular de dicha dependencia, María Concepción Landa Tellez, se gastó en viajes y viáticos más de 140 mil pesos.

Romeyno Gutiérrez dijo que en el Festival “Fiesta Chihuahua” organizado en el mes de septiembre de 2019, realizó un concierto en ciudad Guerrero, dentro del Festival de las Manzanas, por el cual cobró 18 mil pesos, pero hasta la fecha no se le han pagado.

En contra parte Concepción Landa realizó 45 viajes pagados por el erario público, gastando un total de 147 mil 926 pesos por concepto de viáticos, de estos realizó una internacional a Londres, en este último la cantidad aprobada para gastos de representación fueron 9 mil 282.

Lo anterior según la información de Comisiones Abiertas del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), en su página http://comisionesabiertas.inai.org.mx/

Cabe señalar que el artista publicó en redes sociales su molestia, ocasionando que se comunicaran con él para mencionarle que acelerarían el proceso para liberar su pago, cuya factura ingresó el pasado mes de marzo, esto debido a que tenía que darse de alta en la Secretaría de Hacienda como proveedor, proceso que concluyó en febrero de este año.

Dicha publicación dice, “Hoy hace exactamente un año que la secretaría de cultura me contrató para cubrir un evento dentro del festival internacional Chihuahua (FICH) en el festival de las manzanas en Ciudad Guerrero Chihuahua. NOTA: El festival todo fue un éxito por lo que una semana después tuve que repetir el concierto por la petición del público y el gobierno del municipio de Guerrero Misma que terminando el evento ellos me pagaron de inmediato”.

Además agrega que por parte de la secretaría hasta la fecha no ha tenido razón del pago, primero le pidieron darse de alta como proveedor, luego llegó la pandemia y se detuvieron los procesos administrativos, pero ahora ya se comunicaron para darle a conocer que agilizarán el trámite.

Al respecto la titular de la Secretaría de cultura, Concepción Landa, publicó que ese concierto corresponde a un fondo federal el cual todavía no les han enviado, agregando que el músico recibió un apoyo del PEAC por una cantidad mayor que el concierto impagado. Asimismo escribió en la publicación que en cuanto ingresen algunos fondos federales se le pagará.

En este sentido usuarios de redes le respondieron “Concepción Landa me imagino que el apoyo es otra cosa aparte aunque haya sido mayor.. el solo pide le paguen su trabajo”, “La misma titular. Ojalá también se retrasen sus sueldos, vuelos y demás prestaciones”.

A lo anterior la secretaria de cultura respondió, “Claro que es aparte. Se le va a pagar por supuesto, en cuanto lleguen los recursos federales” y otro usuario le contestó, “Concepción Landa ustedes creen que el artista come promesas? No contraten si no tienen dinero eso se debe pagar por adelantado”.

Entre otras quejas de artistas que han sufrido los retrasos de pagos de sus presentaciones o servicios prestados a la Secretaría de Cultura y otras dependencias gubernamentales.