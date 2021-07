A un par de pasos la libertad de Duarte, asegura defensor

Chihuahua. – El exgobernador César Duarte se encontraría muy cerca de alcanzar su libertad frente a las autoridades estadounidenses, aseguró su representante legal y abogado defensor en Chihuahua, Juan Carlos Mendoza Luján.

Duarte fue detenido el pasado 8 de julio de 2020 por solicitud de la cancillería mexicana, y según su abogado, influirían las violaciones al derecho de defensa, garantía de audiencia, presunción de inocencia y seguridad jurídica y la negativa de acceso a las carpetas que contienen los presuntos delitos que se le imputan y los elementos probatorios que los respaldan.

“El papel de la juez federal del estado de Florida no es el juzgar sobre la inocencia o culpabilidad de lo que las autoridades mexicanas le acusan, sino el revisar si los procedimientos en su contra están apegados o no al derecho de nuestro país y a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte, para en base a ello resolver la procedencia o no de la extradición”, señaló textual el defensor a través de un documento oficial de su despacho.

Resaltó que la libertad de su representado se derivaría sobre todo por los actos inconstitucionales cometidos por el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos y la Fiscalía General del Estado, que de manera reiterada han negado información a la defensa.

En el documento, cita la resolución del Juez Federal del juzgado décimo segundo de distrito en el Estado de Chihuahua, a través del amparo 27/2020 que se concedió la protección de la justicia federal por las irregularidades en el proceso de investigación de la causa penal 3041/2019.

“Esta violación flagrante y reiterada por parte de las autoridades estatales y federales sin duda repercutirá como hecho y prueba superviniente de las violaciones reiteradas de las autoridades estatales en aras a fabricar delitos, desarrollar venganzas y promover odios y divisiones entre familias y sectores de la sociedad con fines nada claros, lo cual sin duda podrá ser tomado por las autoridades estadounidenses para la negación de la extradición del exgobernador”, concluye el documento.