‘A veces, mi única comida es una bolsa de chetos’

Denisse Acosta/El Diario

Chihuahua, Chih.- Sin pensión del Bienestar, discapacitado, sin ayuda de sus hijos y escaso apoyo de las autoridades municipales, Emilio Luna, de edad ya avanzada, es el encargado de conseguir el sustento para él y su hermana, al tener que salir y trabajar de lunes a sábado en un puesto vendiendo dulces.

Desde primera hora, todos los días haga frío, calor o lluvia, el señor Emilio Luna se traslada a su lugar de trabajo ubicado justo en la esquina de la avenida Juárez y calle Vicente Guerrero, para vender dulces y poder sacar para la comida del día y gastos del hogar.

“No tengo ayuda del gobierno, soy una persona mayor discapacitada que busca salir adelante, nadie me quería contratar, hasta que conseguí empleo en este puesto vendiendo los dulces, yo no soy de esta ciudad, yo vine de Durango en busca de una mejor oportunidad, no puedo ir a pedir ayuda al gobierno debido a que mi horario de trabajo es de 7 de la mañana a 7 de la noche, una sola vez me anime a pedir una despensa en el DIF, pero me la negaron, me dijeron que fuera otro día”, compartió Emilio Luna.

A su vez, comenta que no cuenta con beca para personas discapacitadas ni pensión de adultos mayores, por lo que cotidianamente la comida es un lujo.

“Hay días en los que mi única comida es una bolsa de chetos, ya que no alcanza para más. Es triste que nada más cumple uno los 60 años de edad y ya no le dan trabajo, soy pobre y no tengo nada, no tengo hijos en este estado, no tengo esposa, no tengo casa", dijo el señor Luna.

“Hay días en los que está muy helado, yo salgo de mi casa muy temprano, ya que vivo hasta Urbi Villas y me tardo buen tiempo en llegar a mi trabajo, no tengo para comprarme chamarras buenas, me tengo que ir al tianguis a conseguir chamarras de $40 o 50 pesos, pero sufro mucho debido a que casi no puedo caminar”.