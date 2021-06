Chihuahua.- “A veces pareciera que la sociedad civil está más organizada y coordinada ante adversidades naturales. Vale la pena aprender de eso y aplicarlo a las labores que les toca a las autoridades ejecutantes”, dijo la diputada local, Deyanira Ozaeta, quien criticó la falta de coordinación de las autoridades ante los incendios forestales en la zona serrana, por lo que urgió al Congreso Estatal a demandar acciones de los órdenes de gobierno.

“La coordinación es fundamental, las autoridades de los tres niveles de gobierno necesitan actuar en conjunto y con una misma estrategia, pero esto no ha sido así. En cuestiones de prevención, parece que el plan es que no hay plan; esto a pesar de que en 2020, Chihuahua ocupó el quinto lugar de los estados donde más incendios se registraron. Parece que no hay una estrategia y acciones que aseguren la restauración de áreas afectadas, que tampoco existen protocolos para detectar con oportunidad la presencia de los incendios, y toda esta carencia es lo que nos tiene hoy aquí”, enfatizó.

“Sin embargo, ante adversidades como estas, la ciudadanía organizada es quien saca la cabeza. Apenas se daban a conocer las noticias de los incendios, la gente se movilizó tanto para organizar brigadas y ser parte de los recursos humanos para combatir en primera línea los incendios, mientras otro tantos, se organizaron para poner centros de acopio con víveres y mandarlos a las personas que están ayudando, como a quienes se han tenido que desplazar de sus viviendas”, recalcó.

“Por todo lo anterior, es que solicitamos ante esta Asamblea su apoyo para hacer un urgente llamado a los responsables, tanto estatales como federales para que, en conjunto, trabajen y solucionen con las menores perdidas posibles, los incendios que afectan la Sierra Tarahumara”, mencionó.