A Yesy se le apagó la luz, pero gracias a ella otros podrán ver

Chihuahua.- El 29 de mayo un accidente provocado por una conductora en estado de ebriedad acabó con la vida de Yéssica Ríos, pero el acto de altruismo que conlleva la donación de sus órganos permitirá que al menos dos personas puedan ver la luz de un nuevo día.

De acuerdo al Centro Nacional de Trasplantes, hasta el primer trimestre del presente año en México habían registradas 6 mil 187 personas a la espera de una córnea, de esa lista saldrán los beneficiarios.

De acuerdo allegados a la familia, además de las córneas, otros órganos fueron donados pero no especificaron cuales, que en conjunto beneficiaran a cuatro personas.

Desde que trascendió la noticia de las causas que rodearon su muerte, en redes sociales decenas de chihuahuenses han manifestado su solidaridad con la familia de la joven de 23 años, y a la par han expresado el reconocimiento y agredecimiento por el acto humanitario de la donación.

Ayer - aunque no se tratan de los órganos donados por la joven madre chihuahuense - una usuaria de la red de Facebook identificada como Adriana Moreno escribió: “Mi tía en este preciso instante está recibiendo un hígado...que ironía, nosotros dando gracias a Dios que surgió un [email protected] y la familia del [email protected] sumida en la tristeza...Dios bendiga a cada una de esas familia que han decido por dar vida”, (SIC).

“Trascender de esta manera después de la vida es una fortuna que pocos tienen”, coincidió otro usuario.

El caso de Yesica saltó a la luz pública luego de un video publicado en redes sociales, que muestra al personal del Hospital Morelos del Seguro Social de pie y aplaudiendo el paso de la camilla en la que se traslada el cuerpo de la joven madre de tres hijos.

Familiares contaron a El Diario, que la noche del accidente ella había salido a comprar agua. Manejaba su vehículo cuando otra mujer, indentificada como Virginia M.E. impactó su auto a la altura de la avenida Tecnológico y Vallarta.

En redes sociales también se exige justicia para Yésica, ya que la responsable del accidente que acabó con su vida, enfrenta el proceso en libertad.