Abandona defensa particular a 'enfermero de la muerte'

Chihuahua.- Jorge Alberto C., enfermero del IMSS vinculado al multihomicidio de la familia Romero y de una enfermera, se quedó sin defensa particular para llevar a cabo hoy una audiencia para preparar juicio oral en su contra.



Se trata del abogado Jaime Arturo Lugo de la Vega, el cual había sido notificado el 13 de junio para el acto de este miércoles, sin embargo no se presentó y un juzgado de Control le aplicó una multa de 2 mil pesos.



Ante ello acudió una representación de Defensoría Pública y se puso el 18 de julio como nueva fecha para realizar la audiencia intermedia de la causa 2276/2018.



Desde el juzgado se le llamó la atención al imputado para evitar realizar practicas dilatorias, como cambiar de defensores, para cada audiencia.



Por esa causa penal se encuentra detenido Jorge desde julio del 2018 por el asesinato de una enfermera del IMSS. Ella le habría pagado para obtener una plaza mediante el sindicato, y al no cumplir y recibir reclamos, se habría dado el crimen.



Mientras que hace unas semanas se le vinculó por el multihomicidio de la familia Romero, la cual habría sido víctimada al reclamarle a Jorge el incumplimiento a acelerar trámites para un transplante de riñón y por el que habían pagado medio millón de pesos.



Por otro lado se le extendió un año mas la medida de prisión preventiva en el caso de la enfermera asesinada.