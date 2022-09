Abandona Gobierno Federal a Chihuahua y al norte del país: Mario Vázquez

Chihuahua. – El coordinador de los diputados del PAN en el Congreso del Estado, Mario Vázquez, insistió que el Gobierno Federal mantiene un abandono presupuestal para Chihuahua y los estados del norte, pues para 2023 se contempla mínima inversión para conservación de obras existentes y nulo para nuevas obras.

“El Gobierno Federal no está viendo a Chihuahua, no está viendo al norte del país, parece que no se siente cómodo con los chihuahuenses, y lo que está haciendo es sólo destinar recursos para el sureste, para la parte con la que él se identifica, pero todos somos México, y el esfuerzo debe ser completo para avanzar parejo en todas las regiones del país”, declaró.

Reprochó que no haya infraestructura nueva ni inversiones anunciadas en el presupuesto de la Federación, lo cual provoque el extrañamiento de regiones Chihuahua donde la alternativa es la unificación de los sectores con los gobiernos estatales y municipales en favor del avance en desarrollo social, económico, salud, educación y otros rubros.

“No tenemos para mantenimiento siquiera para obras existentes, para caminos o vías de comunicación”, resaltó, previo a los meses claves para la construcción del presupuesto estatal 2023.

César Lozano T. / clozano@diarioch.com.mx