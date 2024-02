Abandona la federación a la ciudad en cobertura de salud: Bonilla

Chihuahua.- El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla, acusó que la federación abandonó a la capital del estado en materia de cobertura de salud para la población y reprochó las omisiones de representantes de Morena como Andrea Chávez, quien el pasado 18 de enero culpó a la administración estatal por la falta de un nuevo hospital del IMSS en Chihuahua.

“Creo que al gobierno federal no le ha caído el veinte de sus responsabilidades como gobierno federal, siguen en campaña y han seguido encampañados durante los últimos cinco años, es muy triste y lamentable la situación, pero tenemos a la gobernadora que ha venido asumiendo esta responsabilidad”, dijo el alcalde en el marco de la entrega del informe de gobierno al Congreso.

Muestra de las deficiencias y omisiones de la federación en materia de salud, Bonilla Mendoza mencionó las manifestaciones de las maestras y los maestros federales de la ciudad de Chihuahua no es el tema el recurso humano sino la infraestructura y los recursos que la federación asigna.

Respecto de la postura de la diputada federal de Morena y candidata al Senado de la República, Andrea Chávez, el mandatario municipal comentó:

“Es el colmo del cinismo, yo creo que no puede ser Senadora de la República, y es más, no puede ser diputada federal y no conocer las atribuciones de un gobierno estatal y de uno federal; las cosas hay que decirlas como son, y son omisos en esta situación y no puedes estar culpando a otros de o que tú debes asumir como responsabilidad.