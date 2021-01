Abarrotan farmacia, pero no les surten medicamento

Sergio Alvídrez/ El Diario

Chihuahua.- Cientos de derechohabientes formaron ayer a temprana hora largas filas en Pensiones Civiles del Estado, en busca del medicamento que necesitan para tratar su enfermedad y otros para solicitar servicios subrogados.

El señor Hermenegildo Loera acudió acompañado de su esposa a la farmacia de la institución, en donde le dieron dos vales de medicamentos para acudir y canjear en la “Botica Central”, pero cuando llegó le dijeron que no podían darle el “Meloxicam” y “Vitam-b1”, que necesitaba, porque no había convenio firmado. Visiblemente molesto, el adulto mayor dijo que no hay respuesta de ningún directivo al grave problema de salud que enfrentan.

Incluso mostró sus recetas que decían “Autorizado, Vale Subrogación Ventanilla 4”.

“Mejor vámonos, ve la fila. Ni modo, vamos a tener que comprarlos por nuestra cuenta", expresó la mujer.

Otras personas que fueron entrevistadas ayer en Pensiones Civiles del

Les dan vales de medicinas y cuando llegan a la botica les dicen que no hay convenio

Estado responsabilizaron a la administración estatal por la falta de medicamentos y de atención a los derechohabientes.

“Vinimos desde muy temprano a hacer filas y no nos dan las medicinas, no hay. El gobierno está muy en su papel de dar puras justificaciones pero nadie pone orden aquí”, expresó una derechohabiente.

Las filas de las personas se extendieron por varias cuadras a la redonda de la institución, situada sobre la avenida Teófilo Borunda Sur y casi Colón.