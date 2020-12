Abarrotan la calle Cuarta por compras navideñas

El Diario

La calle Cuarta en el Centro de la ciudad tuvo durante este fin de semana una gran afluencia de personas tanto de visitantes como de comerciantes que abrieron sus negocios, a pesar de que actualmente el semáforo epidemiológico se encuentra en color rojo con moderación para evitar contagios por coronavirus.

Luego de que las autoridades determinaran permitir operar a ciertas actividades consideradas no esenciales tras las últimas dos semanas de restricciones extremas, este sector comercial tuvo mucha aglomeración. Incluso en días pasados, agentes y unidades de diferentes corporaciones cerraron la calle con un operativo para evitar apertura de negocios que no fuera de comida o farmacia y no tener gente que se amontonara y así dejar de tener mayores contagios.

Ahora, la mayoría de establecimientos, puestos y módulos de venta de todo tipo de artículos abrieron, no únicamente las tortillerías, carnicerías, restaurantes de comida para llevar y abarrotes.

Esta calle es un gran punto de aglomeración de gente, por lo que el riesgo de contagio es elevado, además que según el padrón por parte de la Subdirección de Gobernación Municipal, se habla de entre 180 y 200 vendedores ambulantes, solo en esta zona, sin contar con los debidamente establecidos como restaurantes.