‘Abogado de Aras se mofa: no tiene facultades para recibir notificaciones’

“El abogado externo de Aras, Emilio Hernández Mata se mofa al decir que no lo han notificado de las demandas las autoridades judiciales, porque seguramente no tiene facultades para recibir notificaciones”, expresó el catedrático de la Facultad de Derecho Francisco Flores Legarda.

Abundó que es común que en las sesiones de los consejos de administración de las empresas, efectivamente se otorgen poderes a abogados pero de manera limitada.

“Pero estableciendo que los apoderados no reciban ningún tipo de emplazamiento”, mencionó.

“Seguramente por eso el abogado Hernández literalmente se mofa del asunto”, dijo y añadió que “es evidente que no tiene facultades para recibir emplazamiento y ninguna negociación; se está burlando de la gente”.

“Él dice (sic) que no ha ido alguien a notificarlo, pero claro que han ido, pero no los encuentran; por lo que no nos salgan ahora con que simple y sencillamente no lo han ido a notificar. Todo es una burla”, manifestó Flores Legarda.

“Yo tengo amigos abogados que han ido a ese despacho, en la calle Pekín número 1205 y nunca los encuentran, se esconden”, afirmó Flores Legarda.

Abundó que es necesario que la fiscalía estatal acelere su actuación para que cuanto antes los presuntos responsables comparezcan ante los jueces.