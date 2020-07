Abogados del esposo allanaron vivienda

Silvestre Juárez/El Diario

Chihuahua.- Los abogados defensores de Oswaldo M. H., esposo y principal sospechoso, para la Fiscalía de la Mujer, del homicidio de la joven madre Susana Saláis, allanaron el domicilio que el sospechoso compartía con la víctima rompiendo sellos de la propia Fiscalía para sacar muebles y ropa del lugar, lo que sin embargo formaría parte de la evidencia de la escena del crimen, detallaron familiares maternos de Susy, quienes anunciaron procederán penalmente en contra. La familia consideró este acto un saqueo al domicilio y al encontrarlos sustrayendo las cosas del domicilio que permanecía cerrado como parte de las indagatorias tuvieron un enfrentamiento verbal. Se trata de los abogados Hugo Daniel Aguilar Ortega y Roberto López Macías, quienes según narraron los denunciantes solicitaron no ser videograbados. “Roberto López Macías, dijo que tenía muchos conocidos en la Fiscalía donde los dos laboraron varios años y que al no ser servidor público no tenían derecho a sacar su imagen, por lo que fue agarrado infraganti sacando todas las cosas del inmueble ubicado en la colonia Minerales donde fue privada de la vida Susy”, señaló la familia. Ante ello añadieron que por este hecho procedieron a levantar una denuncia penal en contra de ambos abogados. Susana Saláis fue asesinada dentro de su domicilio ubicado en la calle Mineral de Josefina, de la colonia los Minerales, al Norte de la ciudad el pasado 6 de junio. Desde ese momento en la casa permanecían sellos que prohibían la entrada al tratarse de la escena del crimen y que sigue siendo parte de la investigación.