Abre su corazón para narrar su historia como policía

Con la intención de hacer de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) la mejor del país y a la ciudad de Chihuahua uno de los lugares más seguros para vivir, el actual titular de la corporación hará historia dentro de las filas de la misma, al ser el primer policía preventivo en obtener tan importante cargo, gracias a su experiencia, lealtad, disciplina y honestidad, valores que lo han distinguido a lo largo de los 22 años que ha servido a la comunidad chihuahuense.

Con la voz quebrada y los ojos al borde de las lágrimas, Julio César Salas González narra parte de su historia como policía y servidor público, pero también como ser humano con un gran corazón, polos que ha sabido combinar bien para dirigir de manera eficiente a la segunda corporación policial más numerosa del estado de Chihuahua.

Fue el 10 de septiembre del 2021 cuando en compañía del alcalde capitalino, Marco Bonilla, el director Salas realizó su primer pasa de lista como titular de la DSPM en las instalaciones de la Comandancia Norte, donde fue recibido con total agrado por parte de sus compañeros de trabajo que ahí se encontraban, al ver a uno de ellos salir de entre sus filas para ser llamado a dirigir a los más de 2 mil colaboradores tanto operativos como administrativos que conforman a la dependencia más grande del Gobierno Municipal.

A casi dos años de su mandato, Julio César ha logrado llevar las riendas de una de las mejores policías de México de manera correcta, con mucho más aciertos que errores, pues como él mismo lo menciona, su trayectoria y conocimiento estaban enfocados en el área operativa, en la vigilancia de las calles, sin embargo con la ayuda de quienes lo rodean, ha podido administrar y coordinar eficientemente a sus colegas policías, bomberos y personal administrativo.

Su trabajo en calle, como instructor de la academia, como jefe de grupos especiales y como coordinador dentro de las filas, aunado a la honestidad y ejemplar transparencia con que ha desempeñado sus labores como policía, el también licenciado en Derecho, ha logrado resultados positivos en la disminución de la estadística delincuencial, siendo además un gran impulsor de la dignificación de sus compañeros y el primer director en conseguir la reducción de 30 a 25 años laborales para que los elementos puedan alcanzar su retiro.

Al ser cuestionado sobre su vida personal y su familia, el comisario comparte experiencias personales que lo marcaron desde pequeño, pero de las cuales aprendió y le sirvieron como enseñanza para llegar hasta donde se encuentra hoy en día, siendo ejemplo para muchos de que la perseverancia y hacer las cosas de manera correcta, mejora la existencia de las personas.

Su característica sencillez y preocupación por el bienestar de sus colaboradores, le han otorgado el distintivo de director cercano, humano y justo, sin dejar de lado la estricta relación laboral que el mismo puesto les exige a él y a sus colegas, a fin de brindar los mejores resultados para la seguridad de los chihuahuenses.

“Mi meta es lograr hacer de la Policía capitalina una Policía cercana y amiga a la comunidad, la mejor del país, además pretendo lograr que esta ciudad cuente con los índices más bajos en cuanto a la comisión de faltas administrativas y delitos, por ello estoy trabajando arduamente y no me canso. Si el alcalde y los ciudadanos consideran que he realizado un buen trabajo, yo continuaré trabajando por ellos”. Concluyó el comisario.