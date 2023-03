Abren convocatoria de apoyo para Estancias Infantiles y Centros de Bienestar Infantil

Chihuahua, Chih.- El DIF Municipal abre la convocatoria para el Programa Municipal de Becas para la atención, cuidado y desarrollo de niños y adolescentes, en su modalidad: Estancias infantiles y Centros de Bienestar Infantil.

Los beneficiarios de este programa recibirán un apoyo económico mensual de 600 pesos, que va desde abril de este año hasta marzo de 2024.

En ambas modalidades, las estancias y centros interesados podrán llevar su documentación el 18 de marzo de 9:00 am a 2:30 pm; el 21 de marzo de 9:00 am a 15:30 pm; o el 24 de marzo de 9:00 am a 5:30 pm, al Centro de Desarrollo Familiar (CEDEFAM) Punta Oriente, o a los centros comunitarios Vistas Cerro Grande, Riberas de Sacramento o Sahuaros.

Las estancias interesadas deberán presentar:

• Identificación oficial vigente del prestador o prestadora de servicio (original y copia. Puede ser credencial para votar, pasaporte o carta de identidad).

• Licencia de funcionamiento vigente (original y copia).

• Carátula de la Póliza de Seguros vigente y recibo de pago (sólo original).

• Plan Interno de Protección Civil (PIPC) vigente (sólo original). Si está vencido, traer acuse de renovación del PIPC.

• Póliza de Responsabilidad Civil (original y copia).

• Reglamento Interno 2023 (sólo original).

• Comprobante de domicilio donde se encuentra el Centro de Atención Infantil (original y copia). Puede ser de luz o agua, con una antigüedad no mayor a tres meses.

• Pago del Predial reciente, actualizado correspondiente al inmueble donde se encuentra el Centro de Atención Infantil.

• Institución bancaria, Copia de la carátula del estado de cuenta bancaria y CLABE interbancaria (no mayor a 30 días).

• Cédula de evaluación con juicio de competente o certificado en el Estándar de competencia EC0886 (original y copia).

También se da a conocer la convocatoria para las madres y padres de familia que requieran un apoyo económico en dicha estancias o centros de bienestar infantil, cuyos requisitos son:

• Identificación oficial vigente (credencial para votar o pasaporte o carta de identidad).

• Fotografía de la niña o niño tamaño infantil a color de estudio, papel fotografía, fondo blanco, completamente de frente, rostro descubierto, orejas despejadas.

• Acta de nacimiento actualizada o de adopción de la niña o niño.

• CURP de la madre, padre o tutor.

•CURP de la niña, niño o adolescente.

• Comprobante de domicilio (luz o agua con una antigüedad no mayor a tres meses o predial del año en curso).

• Comprobante de ingresos del último mes, de la madre o padre o tutor. Si el pago es semanal se solicitan los últimos cuatro recibos de pago, si es quincenal los últimos dos. En caso de no contar con este comprobante, realizar una carta donde explique los ingresos que recibe, nombre del patrón(a), teléfono y domicilio del lugar de trabajo.

• En caso de discapacidad, certificado médico suscrito no mayor a tres meses.

Todo lo anterior deberá realizarse en las fechas, horarios y puntos de recepción previamente mencionados.

Además, podrán aplicar solicitantes del programa “La calle no es su lugar.

”Para el alcalde Marco Bonilla, es de suma importancia brindar becas económicas a las madres, padres y cuidadores que buscan, en los Centros de Atención Infantil, un aliado para proteger a la niñez chihuahuense”, mencionó Alejandrina Barraza, titular de la Dirección de Política Pública Familiar del DIF Municipal.

Para más información, pueden comunicarse al 614-200-48-00 en la extensión 2085 o bien, consultar la página de Facebook del DIF Municipal: https://www.facebook.com/DIFmunicipalcuu.