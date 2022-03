Abren hoy convocatoria para elección en la Canaco

Chihuahua.- La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) emitirá hoy la convocatoria para la renovación del consejo directivo, siendo Omar Armendáriz Jurado y Fernando Mares Delgado quienes han manifestado su deseo de participar en busca de la presidencia del organismo que encabeza Edibray Gómez.

Ayer en rueda de prensa y acompañado de 11 de los 34 consejeros, así como de 15 presidentes de Secciones Especializadas, Omar Armendáriz dijo que en su calidad de vicepresidente general de la Cámara de Comercio, manifestaba que había cierta indignación y molestia por parte del Consejo, del presidente Edibray Gómez, por la forma en que se manifestó el consejero Fernando Mares, así como gente ajena a la Canaco sobre el trabajo del consejo y su presidente.

"En la Cámara hay gente que trabaja, tenemos consejeros que han trabajado arduamente hombro a hombro con nuestro presidente, me incluyo, como para que venga alguien y nos diga que el único mérito para dirigir la Cámara de Comercio, es tener una empresa muy grande o tener un apellido", señaló ayer Omar Armendáriz Jurado, vicepresidente de Canaco en alusión al consejero Fernando Mares Delgado quien busca presidir el próximo Consejo Directivo.

Planteó que ante esta situación y la ausencia del presidente, que se encuentra fuera de la ciudad, es que sale a defender la Cámara de Comercio, al consejo, así como el nombre y la gestión del presidente realizada durante los últimos tres años.

Dijo que el posicionamiento oficial estaba basado en seis puntos, para aclarar el dicho del consejero y sus acompañantes del pasado martes 22 de marzo.

Indicó que Fernando Mares Delgado dice que no hay piso parejo en la Cámara, cuando él y todo consejero lo tiene y desde el día uno del presente consejo se le nombró como vicepresidente de Comercio, pero fue el único que no presentó un plan de trabajo e incluso cuando se dieron a conocer no se se presentó, no acudió.

Este último año se le quitó al consejero ese nombramiento ya que es el único que no ha trabajado en este consejo y entonces desaprovechó el piso parejo.

Agregó que, en cuanto a la afiliación, con la Asamblea de la Concanaco se tenía 15 días en que se detuvieron los trabajos administrativos de la Canaco, aunque las afiliaciones no se habían detenido.

Señaló que es extraño que ahora haya tanto interesado en afiliarse solo por votar, cuando anteriormente no tenían mayor interés por la Cámara.

Indicó que la Canaco agrupa micro, pequeños y medianos empresarios, por lo que se les hace raro que ahora quieran afiliarse cuando antes no les interesaba.

Cuestionó el interés de empresarios que nunca han estado en la Canaco por registrarse y agregó que ahora que se tienen excelentes instalaciones, finanzas y equipo administrativo, todos quieren afiliarse.

En otro punto dijo que en la Canaco hay reglamento para uso de las instalaciones y el martes el consejero pretendió utilizar las salas sin avisar absolutamente a nadie, cuando hay personal que se encarga de asignar salas a petición, por escrito o de viva voz, pero no se hizo por ninguno de los dos tipos.

Las salas están equipadas y se debe de cuidar el orden e infraestructura y aunque la Cámara es para socios y cualquiera la puede usar, solo previo aviso.

Indicó que el consejero en una publicación que hizo, el presidente lo nombró como vicepresidente de Secciones Especializadas en el tema de piso parejo, pero quien le dio ese encargo fue Carlos Fierro y eso terminó cuando Edibray Gómez llegó, y hoy es vicepresidente general.

Apuntó que si tiene ingerencia en las secciones especializadas es porque cuenta con ocho años trabajando y conoce a todos los presidentes por nombre y se ha sentado a trabajar con ellos cotidianamente como vicepresidente, no por otra cosa.

También afirmó que las cuotas siguen igual y solo para los nuevos socios van desde tres mil 500, cinco mil y diez mil grandes comerciantes que ahora se quieren afiliar.

Apuntó que ayer se mencionó que las cuotas aumentaron y el Consejo está triste y molesto porque se ha querido difamar a la Cámara de Comercio.

Señalaron que los que estaban ahí, han sudado la camiseta en estos tres últimos años junto con el presidente Edibray Gómez, así como durante lo más fuerte de la pandemia y muchos son testigos de que el consejero Fernando Mares pedía que se mantuvieran cerrados, cuando son micro, pequeños y medianos empresas la mayoría de los que aglutinan la Canaco y son sensibles a sus necesidades.

Subrayó que en la Canaco hay gente que ha trabajado hombro a hombro con el presidente para que vengan alguien y diga que el único mérito para dirigir la Cámara es tener una empresa muy grande o un apellido.

A pregunta expresa de si es cuestionable o no que, al estar participando en el proceso de elección, sea juez y parte en este posicionamiento, insistió que ahora habla como vicepresidente general de la Cámara de Comercio y en ausencia de Edibray Gómez, quien también estaba molesto y se encontraba fuera de la ciudad.

Señaló que la candidatura no la estaba tocando en este posicionamiento público sobre los señalamientos que se han hecho del Consejo y su presidente.

En torno a la pregunt el presidente de Secciones Especializadas, Humberto Ortega, dijo que el juez es la Asamblea General Anual y el voto que pueda ejercer cada asociado.

A la pregunta de si el caso no debía ser tomado por el Comité de Honor y Justicia de la Canaco, el presidente dijo que sí existe, pero ahora lo que se hace es defender y aclarando los puntos con los que se ha estado difamando a la Cámara. Señaló que conforme a estatutos no le corresponde hacer estas aclaraciones públicas.

Omar Armendáriz apuntó que no se busca una sanción al consejero por los actos realizados que se fueron a más, “ya no podemos hacer este tema más hostil, lo que queremos es aclarar que estamos dolidos, molestos; ayer se dijo que había una mala actitud por parte del presidente y del consejo, y la mayoría del Consejo esta aquí”.

Finalmente dijo que lo que pasa es que simplemente hay gente que no está acostumbrada a manejarse con institucionalidad.