Abren inscripciones para cursos de autoempleo a mujeres

El Gobierno Municipal a través del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), invita a las mujeres chihuahuenses a integrarse al programa “Superación en Acción”, el cual ofrece capacitaciones para el autoempleo o emprender un negocio.

El programa busca incentivar la participación de las mujeres en la vida económica de la ciudad, principalmente de aquellas que han sufrido alguna situación de violencia o se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Gracias al convenio de colaboración celebrado entre el IMM y el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) se ofrece a las usuarias servicios de asesoría, capacitación y acreditación.

Los cursos de capacitación que inician a partir de esta semana son:

MANEJO DE WINDOWS Y NAVEGACIÓN WEB

Fecha: 16 de noviembre al 12 de enero (de lunes a miércoles)

Horario: 8 am a 11 am y de 11 am a 12 pm.

Lugar: CECATI 137, Calle: Nuevo Horizonte, Col. Quintas Carolinas

ESTILISMO Y DISEÑO DE IMÁGEN, BARBERÍA MODERNA

Fecha: 22 de noviembre al 26 de enero (de lunes a jueves)

Horario: 4 pm a 8 pm

Lugar: CECATI 54, Calle: Iztaccihuatl y Chimborazo, Col. Panorámico

REPOSTERÍA NAVIDEÑA

Fecha: 10 de noviembre al 16 de diciembre (de martes a jueves)

Horarios: 9 am-1 pm y de 4:30 pm a 7:30 pm

Lugar: CECATI 102, Calle: Perif. Francisco. R. Almada Núm.1402-Sector 62, Col. Grupo Obra

Los cursos son impartidos por el CECATI con precio especial para el IMM de 213 pesos. Para solicitar más información y apartar tu lugar comunícate al teléfono 072 extensiones 2611 y 2613 o bien, acude a las instalaciones del Instituto en calle 4a. #2411 Col. centro. En horario de 8:00 a 15:30 horas.