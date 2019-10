Abren juicio oral de presunto asesino de niña

Chihuahua.- Ayer se declaró la apertura del juicio oral en contra de Juan Manuel V. G., presunto asesino de la niña C. C., crimen ocurrido en octubre del 2018, pero no se ha especificado la fecha para debatir su posible culpabilidad y dictar sentencia.

La apertura se decretó en audiencia intermedia realizada en la sala 3 de la Ciudad Judicial, en la que su defensa ya no presentó pruebas, tal y como se había anunciado hace varios días.

Esos posibles nuevos elementos buscaban demostrar que el imputado tiene problemas mentales para decretarlo como inimputable, es decir, que no pueda ser juzgado penalmente.

Sin embargo ya no se dieron esas pruebas y un juzgado determinó que será sujeto a un tribunal de enjuiciamiento, sin precisar el día. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece que una vez declarada esa apertura a juicio oral, se tienen no menos de 20 días y no más de 60 para llevarlo a cabo.

En la causa penal 3585/2018 lo buscan hacer responsable por 5 delitos: desaparición, pornografía, trata de personas, violación y homicidio.

El delito se remonta al 24 de octubre del 2018, cuando se reportó la desaparición de la menor en la zona Centro de la ciudad de Chihuahua. Tres días después quedó detenido Juan Manuel V. G., y se localizó sin vida el cuerpo de la niña, lo que generó conmoción en la comunidad.

Él fue detenido en calle Juárez y 53ª y el cuerpo de la niña ubicado en una brecha a 2.7 kilómetros, a la altura del kilómetro 5, del camino a San Diego de Alcalá. Juan Manuel había dado un supuesto retrato hablado del homicida, pero al caer en contradicciones se le procesó penalmente.

El último de octubre del año pasado quedó vinculado a proceso penal. Según datos de la carpeta de investigación, luego del cautiverio, el hoy imputado abusó sexualmente de la pequeña, grabó la violación, y la compartió a una red de pedófilos.