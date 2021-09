Abren proceso vs secretario de Hacienda

El Diario de Chihuahua

Chihuahua— El secretario de Hacienda del Estado, Arturo Fuentes Vélez, es investigado por la Fiscalía Anticorrupción, informó la titular de esa dependencia, Gema Chávez, quien dijo desconocer contra qué acto es el amparo que solicitó el funcionario.

La fiscal precisó que sí existe un proceso abierto en contra del corralista y que incluso ya fue multado por no presentar documentación que se le pidió.

“Se trata de información solicitada dentro de una investigación que se sigue en esta Fiscalía, relacionada con la justificación de la impartición de unos cursos por parte del Cecade”, dijo. El Centro de Capacitación y Desarrollo (Cecade) es utilizado para ofrecer capacitaciones y cursos tanto para personal estatal como a otros organismos.

Luego de que se dio a conocer que Fuentes Vélez había tramitado un amparo, Chávez explicó que la Fiscalía Anticorrupción no lo ha citado, pero sí existe un proceso de investigación contra el funcionario y hasta ahora le han aplicado una multa por 17 mil pesos ya que no ha proporcionado datos para las indagatorias en curso.

“Nosotros no lo citamos, pero sí hay un amparo, al menos aparece en el sistema de los juzgados federales. Sin embargo creemos, pues no nos ha sido notificado, que es por una multa que le impusimos por no cumplir en tiempo y forma con la entrega de una documentación. Hasta que nos notifiquen sabremos con certeza por qué se amparó en contra de un ministerio público de esta Fiscalía”, dijo Chávez.

Añadió que la Fiscalía Anticorrupción tiene las facultades para sancionar a los funcionarios públicos, “a cualquiera que no rinda información que le es solicitada y que no opere en su favor alguna razón legal para no hacerlo”.

Debido a que se trata de un proceso en curso, mencionó que no es posible dar más detalles.

El pasado miércoles se dio a conocer que el secretario de Hacienda se convirtió en el primer funcionario de la actual administración estatal en tramitar un amparo, el cual le fue concedido el pasado 31 de agosto bajo el número de expediente 1445/2021 por el Juzgado Tercero de Distrito.

La demanda de amparo fue recibida ya que un agente del Ministerio Público integrante de la Fiscalía Anticorrupción del Estado, estaría llevando a cabo una investigación en su contra por un supuesto desvío de recursos.

