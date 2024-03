Absorberá Estado atención médica de los accidentados

Juan Alanís/El Diario

Chihuahua, Chih.- El Gobierno del Estado se hará cargo de los gastos médicos y atención de los migrantes accidentados en la carretera a Ciudad Juárez, donde uno de ellos perdió la vida, confirmó el secretario general de gobierno, Santiago de la Peña, quien dijo que luego del traslado brindarán la atención para los viajeros venezolanos que se dirigían a la frontera con Estados Unidos.

No obstante, De la Peña señaló que no se trata de dar soluciones paliativas ante estos lamentables hechos sino que reiteró el exhorto a la federación para contar con una política migratoria con la que se tenga un control y se apoye a esta población migrante para que no se vea afectada en su tránsito por el país.

Consideró que los migrantes entran con una falsa promesa de que se respeta su derecho a la movilidad, sin embargo la realidad que enfrentan es otra y terminan por encontrar la muerte como fue el caso de una persona de origen venezolano el día de ayer.

“Sigue siendo muy alta la cantidad de migrantes que ya no vienen en tren, pero vemos caminando sobre la Carretera 45 que cruza todo el estado de Chihuahua hacia el Norte.

La federación tiene que tomar la responsabilidad de administrar las fronteras de este país, saber quién entra, quien sale quién permanece y en qué condiciones, no simplemente vender el discurso de que estamos respetando el derecho a la movilidad y lo que estamos haciendo es arrojándolos a los brazos de la delincuencia, o a la boca del lobo y tenemos este tipo de resultados como el lamentable accidente”, dijo.

Sobre la resolución de la Corte Suprema por la Ley SB14, conocida como Ley Antimigrante, señaló que la legislación sí tendrá una afectación directa para el estado de Chihuahua. “Desde el momento en que toman la decisión de expulsar a connacionales mexicanos, o expulsar a extranjeros de territorio tejano y que llegan a territorio chihuahuense hay una afectación porque tenemos que hacernos cargo de ellos. Nos hacemos cargo porque no hay Instituto Nacional de Migración presente, aplicado, con presupuesto y concentrado en atender el tema migratorio en nuestro país”, expresó.

“Claro que afecta la SB14 porque vamos a ver cómo crece el número de connacionales y de otros países repatriados por la frontera del estado de Chihuahua. El gobierno del estado está preparado al máximo de sus capacidades, pero no podría decir el gobierno federal que está preparado si no puede contener la migración y administrar las fronteras Norte y Sur. Estamos ante la posibilidad nuevamente de una crisis humanitaria y una crisis de seguridad y salud pública”, puntualizó.

Tras el incidente, el secretario de Gobierno exigió a la federación contar con una política adecuada en el tema y apoyar de lleno a este sector