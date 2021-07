Acaba pandemia con el 'fiado' y el 'cartoncito'

Silvestre Juárez/El Diario

Tiendas de abarrotes en distintas colonias han decidido eliminar el tradicional sistema de fiar las compras a través del famoso “cartoncito”, debido a que actualmente siguen atravesando una crisis económica derivada del Covid-19. En algunos casos se han endeudado a su vez y buscando otros medios de ingresos para mantener sus negocios.

“Ahorita ya eso de dar fiado ya no es algo que podamos hacer, es una situación de varios de los que tenemos estos negocios. Se supone que esta última quincena debieron haberme pagado y nos dicen que no tienen dinero, entonces nos quedamos sin el recurso para pagar a los proveedores y con ellos no hay de que espérame”, detalló una de las dependientas de una tienda de abarrotes en la colonia Industrial.

Con ella coincidieron varios de los locatarios quienes señalaron que las bajas ventas, en algunos casos de hasta 80 porciento continúan aún en estas fechas, pues la economía familiar sigue en condiciones críticas.

Algunos de los entrevistados comentaron que son hasta mil pesos el límite que se fía, sobre todo a clientes de confianza que conocen ya de años en las distintas colonias. No obstante en estos últimos meses una gran mayoría busca utilizar el fiado para poder comprar los alimentos esenciales, sin que en ocasiones puedan llegar a fin de quincena.

Si bien esta práctica de antaño era común en las tiendas de barrio, en abarrotes Sonia, de la Industrial, abarrotes con 48 años, se plantean dejar de lado este sistema de crédito, pues es la primera vez en su casi medio siglo que han visto una crisis de esta magnitud como la que dejó el coronavirus.