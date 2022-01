Acerca Cibac tecnología a la población postcovid

Chihuahua.- Pacientes que han sobrevivido al Covid, presentan en un gran porcentaje de casos secuelas en el organismo como el cansancio excesivo o la dificultad para respirar, que de no ser tratadas podrían acompañar al paciente por toda su vida. Pacientes de la tercera edad son quienes más recienten estas afecciones, pero también niños y jóvenes pueden padecerlas, así lo informaron especialistas del Centro de Investigación en Bioingeniería A.C., en Chihuahua que desde el año 2020 adecuó sus laboratorios, espacios y personal para realizar rehabilitaciones postcovid.

El Cibac es un centro especializado que cuenta con tecnología de punta exclusiva en Chihuahua, como laboratorios de rehabilitación robótica, un laboratorio de análisis de movimiento, así como todo lo esencial para llevar a cabo rehabilitaciones físicas, neurológicas, en el caso de postcovid terapias pulmonares, psicológicas y nutricionales.

No obstante, según detalló la coordinadora de fisioterapia del Centro, Yolanda Silva, al ser una asociación, su objetivo es llegar a toda la población en general, pues cuentan con facilidades como la realización de estudios socioeconómicos con los que estos tratamientos necesarios para pacientes que adquirieron el virus pueden ser con cuotas de hasta cero pesos.

Puntualizó que los tratamientos postcovid se han vuelto indispensables ya que las secuelas, dependiendo de los casos, podrían incluso permanecer con el paciente y éste acostumbrarse a vivir con ellas, pues aún se trata de un tema que no es muy conocido en la población.

“El tipo de secuelas que normalmente tienen los pacientes que contrajeron Covid, son fatiga, falta de aire, falta de fuerza en extremidades como piernas o brazos, pérdida de memoria, en algunos casos, dolor muscular, dificultad para realizar actividades de la vida diaria sean cual sean sus actividades. Son algunas de las secuelas y que al ingresar con nosotros trabajamos con cada una de ellas dependiendo de lo que requiera cada paciente, pues es totalmente individualizado”, apuntó.

“Estas secuelas sí pueden ser permanentes. El cuerpo por sí mismo podría tener un avance, pero no se potencia su rehabilitación al máximo. Puede ser que nos adaptemos a vivir de esta forma o empiezas con una recuperación lenta y no tan completa. La rehabilitación es importante porque por más mínima que sea la secuela con mayor razón necesitarás menos tiempo de recuperación y tratar de llegar a la máxima recuperación”, abundó.

Por su parte Daniela Pacheco, coordinadora del laboratorio de análisis de movimiento, señaló que cuentan con tecnología de rehabilitación exclusiva de este centro al menos en la ciudad, y en cada paciente y atendiendo a su cuadro de síntomas posteriores al virus, derivado del primer diagnóstico y valoración por parte del médico especialista en rehabilitación, Alejandro Becerril, se determina cuáles serán los mecanismos necesarios en cada caso para lograr su mejoría.

“En el procedimiento para ingresar se llena un registro. Cuando sabemos su valoración podemos implementar varios de nuestros equipos. Como una de la secuela es los problemas cognitivos o falta de memoria, tenemos equipo con ejercicios para estimular la recuperación de memoria, alteraciones de equilibrio”, esto tan sólo en el laboratorio de rehabilitación robótica.

Sin embargo, son muy amplias las áreas e instalaciones donde se trabaja desde lo físico, hasta lo neurológico, así como incluso el aspecto nutricional y psicológico. Karely Hernández, psicóloga del Cibac, informó por su parte que los pacientes también presentan secuelas psicológicas al verse afectados en ocasiones por sentir estar cerca de la muerte, desde su experiencia personal hasta la pérdida de familiares.

“Los pacientes llegan con mucho miedo, ansiedad. Algunos incluso no quieren salir de su casa o temen a otro contagio. Lo que hacemos es darles también una serie de sesiones al menos una vez por semana”, comentó.

En general, según explicaron las profesionales de la rehabilitación, para un paciente promedio se necesitan al menos dos bloques de doce sesiones, o alrededor de dos semanas para lograr salir adelante de estas secuelas y recuperar una vida normal, sin la dependencia de familiares o la imposibilidad de llevar a cabo sus actividades diarias como es común en muchos de los casos que han atendido, incluso en edades tempranas.

Sandra Barraza

“La vacuna salvó mi vida”

La terapia me regresó como la conocía antes del virus

Para Sandra Barraza, contraer el virus fue una dura experiencia pero consideró que haberse vacunado fue la decisión que le salvó la vida, mientras que la terapia de rehabilitación la llevó a recuperarla como la conocía antes de contraer el virus, pues durante meses necesitaba oxígeno y no podía “ni ponerse un zapato”, lo que ahora ha superado.

“Gracias a la vacuna y a Dios estoy aquí, porque fue por lo que no me intubaron. Pero salí muy mal, yo salí con oxígeno, no podía ni caminar, ni ponerme los zapatos, me tenían que ayudar mi esposo y mi hermana. Estoy en mi octava sesión y ahora estoy sin oxígeno. Estoy muy contenta porque incluso duermo muy bien, yo duré dos meses durmiendo sentada, y ahora ya me puedo acostar, por lo que estoy muy agradecida con el personal, con Esteban mi terapeuta, el doctor, con todos muy bien gracias a Dios y esperando mi tercera vacuna”, expresó.

Por todo ello el Cibac ofrece una de las rehabilitaciones más completas para el tratamiento de secuelas postcovid en Chihuahua y cercanas a toda la población con lo que se hizo la invitación para que quienes hayan contraído el virus y tengan alguna de estas afecciones se acerquen. Esto a través de las redes sociales como Cibac, su página oficial, cibac.mx, así como el teléfono 614-280-9701, donde se les proporcionará el enlace de preregistro para realizarles su estudio socioeconómico y posteriormente cita con el doctor para hacer su valoración.

SECUELAS

Fatiga

Falta de aire

Falta de fuerza en extremidades como piernas o brazos

Pérdida de memoria

Dolor muscular

Dificultad para realizar actividades de la vida diaria

