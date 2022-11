Aclara el chihuahuense 'Caramelo' origen de sus recursos

Tomada de Internet Cortesía / Héctor Chávez Cortesía / Héctor Chávez Cortesía / Héctor Chávez Cortesía / Héctor Chávez

Doha— Su imagen aparece en cada partido de la Selección Mexicana, en los eventos de patrocinadores y hasta en los anuncios con los que una compañía promociona sus servicios telefónicos en Qatar.

Con su inconfundible jorongo en forma de la bandera nacional, el chihuahuense Héctor Chávez Ramírez, mejor conocido como "Caramelo", se autodenomina el fan número uno del Tricolor.

Presume una presencia ininterrumpida en Mundiales desde 1986. No obstante, en esta Copa del Mundo ha tenido que lidiar como nunca con las suspicacias por el origen de los recursos para costear los casi 500 juegos apoyando al Tri alrededor del orbe.

Reforma posee las actas constitutivas de cuatro empresas en las que Héctor Chávez Ramírez aparece como accionista: Desarrolladora de Centros Comerciales Especializados SA de CV; Antoro, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable; Deportiva El Rejón SA de CV y Operal SA de CV.

Entrevistado en Doha, en el marco de uno de los partidos de la Selección Mexicana, "Caramelo" sólo reconoció su actual participación accionaria en las dos primeras, dedicadas a la construcción y venta de bienes inmuebles comerciales.

"Siempre ha habido un cuestionamiento sobre a qué se dedica el 'Caramelo', ahí están mis registros y empresas. Si alguien duda, lo puede checar, no tengo ningún problema, igual hasta hacemos negocio", respondió.

Desarrolladora de Centros Comerciales Especializados fue constituida el 5 de marzo de 2002 ante el Registro Público de Comercio. Es un negocio familiar, con otros tres Chávez Ramírez y una persona apellidada Ramírez Ríos como accionistas.

Otra empresa, Antoro, se constituyó el 23 de agosto de 2019 y "Caramelo" aparece como gerente general y socio mayoritario, ya que el valor de sus acciones representa el 98 por ciento de la compañía.

Deportiva El Rejón, constituida en marzo de 2008 y que Chávez Ramírez no reconoce pese a que sus datos personales coinciden y a que existe un socio en común con otras empresas, tiene como objeto social la impartición de clases de futbol por la escuela del club Barcelona. Operal, por su parte, se enfocaba en el negocio de alimentos, mas no tiene más movimientos desde 1994.

Chávez Ramírez, nacido en Chihuahua el 15 de diciembre de 1962, insiste que quien nada debe, nada teme, y que es tan reconocido que hasta Grupo Modelo o ahora Vodafone lo buscan para sus campañas.

"El que se estén diciendo algunas cosas no me tiene en absoluta preocupación", lanzó.

Alcanza la fama

Héctor Chávez Ramírez, mejor conocido como "Caramelo", llega a tardar hasta cuatro horas para ingresar a los estadios en Qatar. El llamado fan número uno de la Selección Mexicana es interceptado por otros aficionados que le piden selfies, un saludo en video y hasta participar en transmisiones en vivo.

Sólo que en Qatar el "Caramelo" se ha enfrentado a un escenario desconocido. Mientras encara las sospechas por el origen de sus recursos, por primera vez fue tendencia negativa en Twitter luego de que el periodista Fernando Schwartz lo describiera como un oportunista que cansa mucho.

"¿Cómo te va a doler cuando tienes aquí personas que están esperando una fotografía contigo? Te lo juro, ¡eh! Duré 4 horas para entrar al estadio", dijo a CANCHA.

"No tengo idea de dónde venga el motivo. Puedo decir que yo estoy aquí como he estado en los últimos nueve Mundiales, es mi décimo Mundial".

En una charla con ESPN, comentó que gana entre 60 mil y 400 mil pesos mensuales.

Insistió en que costea sus viajes con las ganancias de sus empresas y que es tan sólida su imagen que incluso en algún momento Grupo Modelo, Coca Cola, Adidas o ahora Vodafone en Qatar lo han buscado para sus promocionales.

"Después de 36 años, como un aficionado incondicional de la Selección, te ponen algunos contratos de marcas exclusivas que te quieren como figura porque te analizan. Hay empresas cerveceras en México que ahorita me tienen contratado. Sabes que para que alguien utilice tu imagen, primero te hacen un estudio de quién eres y a qué te dedicas", comentó.

"Yo no me dedico a vender mi imagen, este es un producto de la casualidad, yo me dedico a los bienes raíces y en algún momento a la joyería".

En todos lados

En noviembre de 2019, "Caramelo" dio la nota por su recorrido: el día 14 vio en Brasil la Semifinal del Mundial Sub 17 entre México y Países Bajos, el 15 ya estaba en Panamá para el duelo de Nations League, regresó a Brasil para acudir el domingo 17 a la Final mundialista entre el Tricolor y la Verdeamarela, antes de viajar a Toluca para acudir el 19 de noviembre al juego de la Selección Mayor contra Bermudas.

Las empresas

Los negocios de Héctor Chávez Ramírez "Caramelo":

> Desarrolladora de Centros Comerciales Especializados S. A. de C. V.

Objeto social: Compra, venta, arrendamiento, fraccionamiento, relotificación, construcción y urbanización de terrenos e inmuebles de cualquier índole.

Constitución de Sociedad ante el RPC: 5 de marzo de 2002

> Antoro, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable

Objeto social: Compra, venta, arrendamiento, subarrendamiento, administración y comercio en general de bienes inmuebles.

Constitución de Sociedad ante el RPC: 23 de agosto de 2019

> Deportiva El Rejón S. A. de C. V.

Objeto social: Impartir clases de futbol por la escuela del club Barcelona, así como la organización de torneos, inclusive nocturnos, durante los fines de semana para niños y jóvenes.

Constitución de Sociedad ante el RPC: 12 de marzo de 2008

> Operal S. A. de C. V.

Objeto social: Compra, venta, carnes, verduras, refrescos en lata, abarrotes desechables, químicos, artículos de limpieza.

Constitución de Sociedad ante el RPC: 10 de marzo de 1994