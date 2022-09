Acosan con cobranza; suman 1,087 quejas

Chihuahua, Chih.- El hostigamiento por parte de los agentes de cobranza de las tarjetas de crédito y cargos no reconocidos en las de débito fueron los reclamos más frecuentes por parte de mil 087 chihuahuenses durante el primer semestre ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), detalló ayer el delegado Gerardo Núñez.

De acuerdo con el reporte emitido por la Comisión con datos de enero a junio de este año, en el estado se presentaron 3 mil 868 reclamaciones en total.

De esas, 638 fueron por las tarjetas de crédito y 449 por las de débito a causa de la mala práctica de los agentes en la gestión de cobranza. En esas malas prácticas, explicó el delegado de la Condusef, está el hostigamiento por parte de los agentes de cobranza a los cuentahabientes, a través de llamadas en horarios inadecuados, mensajes o presiones para que acudan a saldar sus adeudos. “Esas reclamaciones son por parte de los usuarios debido a que les llaman a deshoras, porque los están molestando y presionando para obtener el pago”, refirió.

La segunda causa con más quejas es la transferencia electrónica no reconocida, con 296 reportes, y en tercer lugar los consumos no reconocidos, con 292 quejas. Estas tres causas acumulan el 31.3% de los reclamos ante la Condusef.

En este segmento, explicó Núñez, las reclamaciones son mayormente en las tarjetas de débito porque el cliente no tiene conocimiento de que se le realizó un cargo, aunque también se reportan

en las de crédito.

El delegado dijo que en ocasiones las tres causas van ligadas, ya que al no reconocer un cobro el cliente no está dispuesto a pagar por algo que no consumió. “Porque lógicamente el usuario

reclama un cobro que no reconoce y dice que no lo va a pagar, entonces después viene la presión de los agentes para que salde el adeudo”.

Encabeza Chihuahua capital

De acuerdo con el informe, de las más de 3 mil reclamaciones en el estado, la ciudad de Chihuahua aportó casi la mitad con mil 885 quejas, cifra que representa 48.7%.

En tanto, Ciudad Juárez reportó 913, es decir, 23.6%. Le sigue Delicias con 178 reclamos, Cuauhtémoc registró 106, Parral 83, Nuevo Casas Grandes 32 y Aldama y Jiménez 19 cada uno.

Bocoyna y Meoqui tuvieron 18 cada uno y 597 fueron presentadas en otros municipios.

Núñez explicó que esto se debe a que el estado cuenta con dos módulos, uno en la ciudad de Chihuahua y otro en Juárez.

Además dijo que el estado de Chihuahua es de los pocos en el país que cuentan con dos oficinas de representación de la Condusef.

Sin embargo, recordó que la Comisión cuenta con el buzón de quejas en Internet, para que cualquier persona con acceso a la red pueda presentar su reclamación sin tener que acercarse hasta las oficinas.

Banca Móvil y aseguradoras, con más reclamaciones

Los servicios de Banca Móvil y las compañías de seguros en el estado son los sectores que más reclamaciones han recibido a través de la Condusef.

Según el reporte emitido por la Comisión, la Banca Múltiple ocupa el primer lugar de la lista con 2 mil 217 quejas de enero a junio de este año, es decir, el 57.3% de tres mil 868.

En este segmento la Comisión detalló que fue BBVA México el que encabezó la lista con 413 denuncias (10.7%), mientras que el segundo puesto lo tiene Trans Unión de México con 322 (8.3%) y en tercer lugar está Banco Nacional de México que tiene 320 quejas (8.3%).

Banco Mercantil del Norte (302 quejas), Santander (267), Banco Azteca (244), HSBC México (201), Scotiabank Inverlat (141), Ban-Coppel (130) y Círculo de Crédito (123), también se encuentran en la lista.

Las aseguradoras concentraron 13.8% de las reclamaciones, con 534 de tres mil 868. En este segmento, el delegado de la Condusef detalló que los reclamos más frecuentes son el retraso en

el pago de indemnización, las inconformidades en la reparación de los daños y la negativa en el pago de las indemnizaciones, principalmente en el seguro de vehículos, médicos o de vida.

“Algunas de los reclamos son porque, por ejemplo en el seguro de autos hay un retraso en la reparación de los daños, o en otros casos que las aseguradoras duran mucho en pagar las pólizas

médicas o de vida”, explicó.

En tercer lugar se ubican las Sociedades de Información Crediticia (SICs), con 461 reclamos (11.9%), le siguen las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) ENR con 273 (7.1%),

Afores con 191 (4.9%) y Sofomes ER con 82 (2.1%). Las 110 quejas restantes corresponden a otros sectores no especificados MetLife, GNP y Quálitas, con más quejas

Denuncias en total ante la Condusef

Ciudad Casos

Chihuahua 1,885

Juárez 913

Delicias 178

Cuauhtémoc 106

Parral 83

NCG 32

Aldama 19

Jiménez 19

Bocoyna 18

Meoqui 18

Otros 597

-------------------------------

Total 3,868

638 Fueron por las tarjetas de crédito

449 Tarjetas de débito

Fuente: - Reporte de la Condusef con datos de enero a junio de 2022

Según el reporte semestral emitido por la Condusef, de enero a junio se presentaron 18 mil 915 reclamaciones en el país.

En términos del número de reclamaciones por cada 100 mil riesgos asegurados, destacan Quálitas, con 37 reclamaciones, Grupo Nacional Provincial (GNP) tuvo 34, y MetLife México 27.

Los productos con más quejas fueron el seguro de auto con 47% de participación, vida individual con 35% y gastos médicos mayores con 6%. Según el reporte, las principales causas por las

cuales se presentaron las reclamaciones fueron por negativa en el pago de la indemnización con 36%, solicitud de cancelación del contrato y/o póliza no atendida y/o no aplicada con 21%, e

inconformidad con el tiempo para el pago de la indemnización 10%.