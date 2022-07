Acosan criminales a médicos en la Sierra; nadie los ayuda

Chihuahua.- Médicos pasantes chihuahuenses han reconocido la precaria situación que viven en diferentes municipios de la Sierra Tarahumara, ya que frecuentemente son acosados por miembros del crimen organizado e incluso reciben amenazas constantes para atenderlos, razón por la que han pedido de manera urgente cambio de plaza o la intervención de las autoridades, ya que es imposible prestar el servicio social en estas condiciones.

Comentaron que no se trata solo de retirarse de las zonas de alto riesgo, sino de exigir, que las instituciones de salud que los adscriben sean corresponsables, que sean empáticos y que no se escuden con sus frases "aquí es así y te aguantas" " al cabo no te pasó nada hay que seguirle" " si piden cambio se los damos a un lugar más peorcito", cosas así han incomodado a los jóvenes, quienes no se sienten respaldados.

“Hacemos esto por las generaciones que ya lo sufrieron, quienes lo estamos sufriendo y evitar que nuevas generaciones lo sufran, no basta solo con quitarnos de ahí sino cambiar la forma de pensar de quienes dirigen los lugares en aquellas zonas, sensibilizados y hacerles ver que también son parte del problema e incluso a veces también trabajan para aquellos que potencialmente nos podrían quitar la vida”, comentó una doctora que presta su servicio social.

La mayoría de los pasantes, dijeron que la situación más peligrosa la han vivido en los municipios de Guachochi, Guadalupe y Calvo, Urique, Bocoyna, Morelos, Chinipas, Guazapares, Batopilas, donde gente del crimen organizado llega a exigir con pistola en mano para ser atendidos, a veces solamente por un dolor de cabeza, en muchas ocasiones por alguna sobredosis de droga, por intoxicación de haber ingerido alcohol, heridos por riñas, daños por armas punzocortantes e incluso de arma de fuego.

“Uno no sabe si al momento que llegan, va a salir vivo de ahí. Nos hablan enojados, drogados, alcoholizados, nos amenazan, exigen que atendamos y crean alboroto. Nos gritan, insultan. También en ocasiones, nos dan golpes para que nos apuremos a atender a alguien. Mientras, la gente del pueblo solo agacha la cabeza y espera que los armados se calmen y se vayan”, comentó otro joven que dice ya no aguantar.

“Me quisieron violar varias veces. Llegaban borrachos con la excusa que estaban enfermos, luego empezaban a tocarme y luego ya estaban muy sanos. Afortunadamente, ya salí de ese municipio, no quiero volver, no quiero saber nada de eso. Es un peligro para las mujeres doctoras. No hay policía, no hay ley, la ley son ellos. Las autoridades federales ni sus luces y en Bienestar, solo nos dicen que sigamos”, dio su testimonio otra pasante, quien por obvias razones, así como sus otros compañeros no han dado sus nombres.

Es por ello, que hoy convocaron a una marcha pacífica en la capital del estado, en señal de protesta por los altos riesgos que han padecido compañeros al prestar el servicio social en comunidades de la Sierra Tarahumara.

Inicia en el monumento al Ejército de la División del Norte también conocido como Glorieta de Pancho Villa, que irán rumbo a Palacio de Gobierno para exigir empatía de las autoridades de salud, ya que se han mostrado indiferentes ante el temor de muchos jóvenes, que han sido maltratados por miembros del crimen organizado.

Esto, también por el asesinato de la doctora anestesióloga, Masiel Mexia Medina en el municipio de Bocoyna la semana pasada, razón por la que muchos han pedido cambiar sus plazas, ya que no hay muestras de seguridad para ellos en estas zonas.

La marcha iniciará a las 9:00 de la mañana y convocan a los profesionistas a acudir con sus respectivas batas blancas e invitados todos los médicos que tengan empatía.

“En memoria de tantos compañeros que han quedado en el camino. Marcha pacífica para abatir servicio social de alto riesgo”, indica en una invitación abierta.

"Si ya saben cómo son las cosas aquí, no entiendo para que andan metiendo cartas, nomás es aguantarse y hacerles el favor de atenderlos, ellos no les van a hacer nada", son las frases comunes de quienes los adscriben a esos poblados por parte de la Secretaría de Salud a nivel Federal.

