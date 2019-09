'Acosan' decenas de policías a normalistas

Chihuahua.- Normalistas que tienen 'tomado' el edificio de la Secretaría de Educación denunciaron que durante la madrugada unas 16 patrullas 'repletas' de agentes viales y estatales llegaron para desalojarlos del inmueble.

“Casualmente ellos llegaron cerca de la 1:30 de la mañana cuando ya no hay tráfico por la zona, cuando ya no había nadie que pudiera ayudarnos si estabamos en una situación de peligro. Ya no teníamos el apoyo de las delegaciones que nos estaban acompañando (Ayotzinapa y Aguilera, Durango)”, mencionó la mujer.

Refirieron que algunos de los policías llegaron encapuchados y el uso de la fuerza policiaca la catalogaron con el objetivo de “darles miedo”.





Tras un diálogo con los oficiales, las manifestantes acordaron salirse del edificio porque les dijeron que durante la noche no debe haber nadie adentro debido a la papelería y equipo que se tiene.

Mencionó que el edificio continua 'tomado' pero desde el exterior. En éste se colocaron mantas en forma de protesta y en los vidrios se pueden leer mensajes como “Respeto al pliego petitorio”.

“Nos sorprende, nos sacó muchísimo de... el criterio de que hayan llegado tantas patrullas para desalojar a las estudiantes que se están manifestando, sino que en la mañana ellos nos comentaron que no tenían ningún tipo de problema en que estuviéramos dentro o fuera del edificio ya que son instalaciones públicas”, dijo una de las manifestantes.