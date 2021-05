Acosan policías viales a equipo de Marco Bonilla

Your browser does not support HTML5 video.

Your browser does not support HTML5 video.

En redes sociales circulan videos donde se observa como la Policía Vial detiene la marcha del vehículo donde se tralada el candidato del PAN a la alcaldía de Chihuahua, Marco Bonilla; sin causa aparente retrasa su llegada a compromisos de campaña.

Según trascendió, en diferentes ocasiones los oficiales detienen unidades que observan traen propaganda del abanderado blanquiazul.

A la redacción llegaron dos videos de una de esas veces. En este caso es la avenida La Cantera, donde la policía detuvo la marcha de la camioneta en que se traslada el candidato y luego procede a la revisión.

La instrucción dentro del equipo de campaña de Bonilla es no caer en ningún tipo de provocación y acceder a lo que pide la autoridad, aunque las acciones de este tipo sean constantes.