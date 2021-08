‘Actividad intelectual ayudan a disminuir estragos de la pandemia’

En el marco del “Día del Abuelo” que se conmemora este día 28 de agosto en nuestro país, la especialista en psicología de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh), Leila Azizé Ruiz Escalona, recomendó una serie de actividades para apoyar al adulto mayor a un año y medio del distanciamiento social a causa de la pandemia.

La también catedrática de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas indicó que la situación por la que se está atravesando suele traer consigo síntomas de ansiedad, cambios de humor y problemas de relacionamiento.

Lo anterior derivado de una pérdida de rutina, es decir, falta de un patrón de actividad al que el cuerpo está acostumbrado; poco contacto social o ausencia de vínculos e interacción por miedo al contagio.

Pueden presentarse también ideas irracionales, preparación ante una catástrofe inminente; malos hábitos alimenticios que se traducen en pérdida de una dieta equilibrada por encierro y recursos limitados.

A esto le podemos agregar miedo e irritabilidad ante un sentimiento de encierro, falta de estimulación intelectual y mal descanso, tomando en cuenta que un sueño desajustado provoca alteraciones cognitivas y emocionales.

De acuerdo a la especialista universitaria podemos hacer diversas actividades que permitan brindar una atención permanente y oportuna a nuestros adultos mayores, con el fin de ayudarles a atravesar esta crisis física y emocional:

Entre estas, está el intentar tener un contacto fluido con familiares y amigos a través de las redes sociales. En caso de vivir con personas mayores que presentan movilidad reducida o deterioro cognitivo, es fundamental no hacer todo por ellos, aunque sí ayuda supervisarlos. En la medida de lo posible, no podemos permitir que esta situación les quite autonomía, recomendó la especialista.