Acude a festejo de Reyes disfrazada de Cosplay

Con un kimono y disfrazada del personaje de ánime Demon Slayer, Nesuko, la pequeña Camila Arévalo acudió el día de ayer al festejo de Día de Reyes del Gobierno del Estado. La pequeña que es apasionada del cosplay señaló que este es uno de sus personajes favoritos.

“Desde que vi la película me gustó mucho y yo quise el traje. Me lo compraron en mi cumpleaños y hoy me lo puse”, detalló.

La menor dijo que le gusta el cosplay y disfrazarse y aunque ve pocas de estas caricaturas debido a que debe ir a la escuela y salir con sus amigos detalló que este tipo de animaciones le gustan mucho. Camila, señaló que de grande estudiará para ser abogada, pero quiere también mantener el gusto por caracterizarse de sus personajes favoritos.

