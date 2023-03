Acude Mya Naomy a charla de Olimpia Coral Melo

Chihuahua.- Mya Naomy, la adolescente quien fue apuñalada 47 veces por su expareja Erick D.B.C.D., acudió a la charla impartida por Olimpia Coral "Ley Olimpia y Violencia Digital" en donde la joven dijo que buscará asesoría jurídica por parte de la activista para impulsar la Ley Mya.

"Hay días que ya no quiero, que ya no puedo y pienso que si pudo Olimpia, yo también puedo y esto no es solo por mí, es por todas", expresó Mya.

En días pasados, se presentó ante el congreso del estado "La Ley Mya", la cual busca modificar la Ley Nacional del Sistema Integral Penal para Adolescentes, mismas que busca incluir el feminicidio y la tentativa de feminicidio como parte del catálogo de delitos sancionables en menores de edad.

Hasta el momento, el agresor continúa respaldado por un amparo federal, razón por el que no se le ha detenido.