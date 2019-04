Acuden familias al río Sacramento

Chihuahua.- Varias decenas de personas acudieron a las orillas del cauce del Río Sacramento, donde a pesar de recomendar no ingresar, no les importó e hicieron su día de campo.

En numerosas ocasiones la autoridad ha advertido que es peligroso estar cerca porque la corriente río arriba llega sin avisar, lo que ha traído varios incidentes en el pasado.

No obstante, los visitantes armaron sus medas, asadores, hieleras, sillas. No se ha visualizado personal de Protección Civil, Bomberos o Seguridad Pública en la zona.