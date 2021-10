Acudieron a vacunarse 112 menores al Hospital Militar

Chihuahua.- Un total de 112 menores de 12 a 17 años de edad y con distintas comorbilidades acudieron ayer lunes en el primer día de la vacunación “Anti-Covid” al Hospital Militar de la ciudad de Chihuahua a recibir la primera dosis de la vacuna Pfizer.

La delegación del Bienestar informó que este martes la jornada de inoculación continuará, por lo que también los infantes podrán acudir al Hospital Infantil de Especialidades.

El delegado de Programas para el Desarrollo en Chihuahua, Juan Carlos Loera, confirmó que la vacunación inició este lunes para adolescentes de 12 a 17 años de edad en el Hospital Militar Regional de Chihuahua capital.

"El gobierno federal tiene una estrategia nacional de vacunación muy exitosa, gracias a la participación, orden, responsabilidad y paciencia de la gente se han aplicado más de cuatro millones de dosis", dijo.

En el caso concreto de Ciudad Juárez, son un millón 712 mil 52 dosis que alcanzaron a 898 mil 812 personas, agregó.

En cuanto a la vacunación de menores, con dosis de Pfizer-BioNTech, se mantienen las fechas del 19 al 30 de octubre, de martes a sábado, de 8 de la mañana a 3 de la tarde.

"Los municipios de Camargo y Ojinaga quedan pendientes, pero ha habido mucha coordinación. Tenemos que reconocer a la Secretaría de Salud del gobierno anterior y actual, al IMSS, al ISSSTE, a la Sedena, a los Servidores de la Nación encargados de toda la logística".

Sin embargo, Loera destacó que en esta ocasión, "el Gobierno del Estado y la Secretaría de Salud decidieron no participar en este operativo para menores, a excepción del municipio de Guadalupe y Calvo.

Nosotros habíamos acordado que en Juárez se usara el Hospital Infantil de Especialidades a cargo de Gobierno del Estado, pero no se podrá; es una decisión unilateral, la respetamos, pero no se va a detener por eso el operativo, son argumentos de supuesto colapso porque fueran a llegar muchos niños, pero en el Hospital General Militar no es tal", citó.