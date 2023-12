Acudirá Benavides a megaaudiencia contra Aras

Luis Benavides fue notificado para que esté presente el lunes a las nueve de la mañana en la audiencia contra la empresa Aras Business Group en su calidad de apoderado legal. A pesar de que ha existido una controversia en el sentido de quién tiene la representación de la persona moral de Aras, entre Erika Jasso y Benavides, solamente fue citado uno de ellos.

El 4 de diciembre será realizada una superaudiencia contra la persona moral Aras Business Group, para la cual serán citados alrededor de cinco mil personas afectadas por la empresa, según informó el Tribunal Superior de Justicia a través de su área de Comunicación Social. Debido a que podrían estar presentes todos los citados para dar seguimiento al proceso, será habilitado el gimnasio Rodrigo M. Quevedo.

Sobre esta audiencia Benavides declaró que fue notificado formalmente por el Supremo Tribunal de Justicia para acudir el día 4 de diciembre del presente año a las 9:00 horas en carácter de apoderado legal de la empresa Aras y consecuentemente quien recibirá la imputación.

“Para lo cual me exhortan a ir acompañado de un abogado, como abogado sé las consecuencias legales al no acudir a un llamamiento judicial, por ello acataré la citación compareciendo a la misma”, añadió. La representación legal de la empresa ha sido motivo de controversia entre Jasso y Benavides, ya que ambos han expresado que son quienes tienen esta facultad, pero para la audiencia del lunes, Jasso no fue citada, según explicó ayer.