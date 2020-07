Acumula JMAS reportes por falta de agua

El Diario

La JMAS sigue acumulando reportes por la falta de agua en la colonia Hidalgo; sin embargo, dicen los vecinos que “de nada sirve”, ya que no les han resuelto el problema que inició desde el pasado martes 14 de julio.

Georgina Vázquez, vecina de la colonia y una de las afectadas, hizo ayer otro reporte, que se sumó a los otros tres que han hecho desde hace cinco días que se quedaron sin el líquido.

Los vecinos de la avenida Luján, donde se focaliza el problema, dijeron que la JMAS tiene registrados reportes desde el martes 14 de julio, el primero con el número 385155, hecho a las 8:12 de la mañana.

Otro se hizo el 16 de julio a las 5 de la mañana y le asignaron el número de reporte 385987; ese mismo día, pero a las 5 de la tarde, le asignaron otro número de reporte, que fue el 386513.

Ayer les dieron otro con el número 396906 cuando reportaron el problema pasadas las 2 de la tarde. Con este último acumulan ya cuatro, sin que la dependencia haya resuelto el problema, dijeron.

La situación del desabasto del líquido en la colonia tiene años, y se agudiza en el verano sin que ninguna autoridad pueda resolver el problema, dijo la señora Vázquez.

Varias personas que viven en la avenida Luján, y que dijeron ser afectadas, coincidieron en que que la situación ya es dramática, ya que no tienen agua para realizar sus labores diarias, como lavar trastes, la ropa o para su higiene personal.

“Ya tenemos más de una semana sin agua... y si llega, llega sin presión y no sube a los tinacos, aparte de que no dura ni una hora”, dijo la señora Rita.

“Ya tenemos varios días que no hay agua, estamos desesperados”, se quejó la señora Elena, también vecina del sector y afectada.

“Hemos hablado a la Junta, y ¿de qué sirve, si no nos hacen caso?”, cuestionó la señora Bertha.

“No tenemos para echarle agua al baño, ni para lavar ropa, trastes y bañarnos, entre otras necesidades", refirió por su parte la señora Ramírez.

“Tenemos niños chiquitos y hemos hablado a la JMAS, pero no nos toman en cuenta, con todo y que pagamos el servicio en tiempo”, mencionó la señora Lety, otra de las afectadas.

La señora Georgina Vázquez comentó que ya van dos veces que le exponen el problema de la falta de agua directamente al director de la dependencia, Roberto Lara Rocha, y que en esta última vez quedó de comunicarse con ellos, pero hasta ayer por la noche eso no había pasado.

“Le mandé mensaje al señor Lara Rocha, de que hablé a la JMAS reportando la falta de agua con el número defolio 396906 y me contestó: Georgina, ¿me puede pasar un número de teléfono para comunicarnos con usted? Y todavía no es hora que no se comunica”, dijo la señora Georgina Vázquez.

El problema ha obligado a todos los vecinos a comprar garrafones con agua, o pedir a los vecinos de calles aledañas a los que sí les llega el líquido. “Yo no he lavado ropa... y para lavar trastes compramos 2 garrafones cada tercer día”, dijo.

También mencionó que el ingeniero Dorylan Loera ha quedado de resolverles el problema, pero que hasta la fecha no ha hecho nada.