Acumulan quejas ante la Condusef tarjetas y préstamos

Tomada de internet / Imagen ilustrativa

Chihuahua.- Las tarjetas de crédito y débito, los préstamos personales y daños en automóviles, son los productos financieros que agrupan la mayor cantidad de quejas por parte de los chihuahuenses ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), pues tan sólo durante los primeros dos meses del año se atendieron 1,381 controversias.

En cuanto a las instituciones financieras, son los bancos Santander de México con 190, BBVA Bancomer con 153 y Banco Mercantil del Norte con 132, los que agrupan la mayor cantidad de quejas de usuarios de la banca, de acuerdo con el informe emitido por la Condusef.

El resto de las quejas están distribuidas en Banco Nacional de México con 112; Scotiabank Inverlat con 94; HSBC México con 71; Trans Union de México con 49; Financiera Maestra con 41; Círculo de Crédito con 40; Banco Azteca 33 y Otros con 466.

Los productos más reclamados en el estado de Chihuahua fueron: Tarjeta de crédito, Tarjeta de débito, Crédito personal y Daños Automóviles que en conjunto representaron el 47% del total.

En cuanto a las controversias por producto de las personas adultas mayores, destacó el aumento de Crédito de nómina, al pasar de 8 a 40 asuntos. Finalmente, las principales causas por las cuales se presentaron las controversias en el estado de Chihuahua fueron: Transferencia electrónica no reconocida con 165 asuntos, Consumos no reconocidos con 112, Negativa en el pago de la indemnización con 80 y Actualización de historial crediticio no realizada con 76, que en conjunto representaron el 31.4% del total.

Durante 2020 la CONDUSEF registró 6,228 controversias en el estado de Chihuahua; los productos más reclamados fueron la Tarjeta de crédito, Tarjeta de débito y Crédito personal que en conjunto representaron el 40% del total de las controversias presentadas, ubicándose como causa principal Consumos no reconocidos.