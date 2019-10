Acumularon fortuna exdiputado y su esposa en 4 años, acusa Fiscalía

Chihuahua.- Del 20 de octubre del 2010 al 15 de marzo del 2012, Mayra Julieta U. A., fue jefa de oficina en el DIF estatal, y dos años después, acumulaba junto con su esposo, el hoy fallecido exdiputado Carlos Hermosillo Arteaga, bienes por 64 millones de pesos, pero solo 5 millones eran comprobables con los ingresos de ambos.

Así lo detalló la representación del Ministerio Público al iniciar hoy la audiencia de formulación de imputación en contra de Mayra Julieta, detenida ayer en Durango y presentada éste lunes en la sala número 10 de la Ciudad Judicial.

Se estableció que en 4 años acumularon “injustificadamente” y de manera excesiva sus bienes por 58 millones de pesos en varios depósitos a cuentas bancarias y a capital de una empresa, de la cual no dieron nombre.

La imputada optó por no declarar en la audiencia de hoy y regresará ante el juzgado el viernes de ésta semana para saber si queda vinculada o no a proceso penal.

Mientras tanto, antes de leer los antecedentes de investigación, se decretó un receso de 2 horas para que la defensa conozca el contenido de los 12 tomos que llevó la Fiscalía de la carpeta de investigación.